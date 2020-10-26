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    前德國情報局長︰中國已接近掌控世界 歐洲須加緊處理中國勢力

    前德國聯邦情報局局長辛德勒（Gerhard Schindler）。（美聯社檔案照）

    前德國聯邦情報局局長辛德勒（Gerhard Schindler）。（美聯社檔案照）

    2020/10/26 16:16

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕德國聯邦情報局（BND）前局長辛德勒（Gerhard Schindler）25日接受英國《泰晤士報》（The Times）專訪時警告，中國已接近「掌控全世界」，呼籲歐洲必須加緊腳步，處理中國在歐洲的影響力。

    據英國《每日快報》（Daily Express）報導，在2011至2016年間擔任德國聯邦情報局（BND）局長的辛德勒，指中國政府做事情「聰明又安靜」，且策略上的連貫性令人驚訝。在此情況下，歐洲幾乎沒有注意到中國支配性的行為，十分令人憂心。

    辛德勒直言：「我們對於中國的立場被商業關係主宰了，這是需要重新審視的。我們有一部份非常依賴中國，例如汽車產業，如今應該努力減少這類的出口依賴。」他也提到，華為公司就是中國影響力延伸的主要代表，「若華為在歐洲建立5G網路，我們根本不會知道他們究竟在做什麼。一旦中歐爆發危機，中方可以威脅關閉歐洲的通訊網路，藉此影響歐洲的決定。」

    辛德勒特別敦促德國政府，控制其對中國的「戰略依賴」，包括禁止華為參與德國5G網路建設。

    此前，美國智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）才發布報告，詳述中國對歐洲的策略，並點出德國是最大目標。資深研究員兼報告共同作者布魯耶（Emily de La Bruyere）還向《福斯新聞》（Fox News）表示，「如果中國拿下德國，就能拿下歐洲，進而拿下全世界。」

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