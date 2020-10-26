戰鬥民族喝到鏘！開裝甲車高速撞機場 還差點撞飛民宅

俄羅斯軍人亞歷山大駕駛BMP-3步兵戰車直衝國際機場圍牆。（圖擷自Youtube）

2020/10/26 11:47

〔即時新聞／綜合報導〕近日網路上瘋傳一段監視器畫面，俄羅斯軍人開著BMP-3步兵戰車疑似要縮短路程，竟以時速55英里（88.5公里）的高速行駛撞破國際機場的水泥圍牆，巨大聲響嚇壞附近居民，而駕駛裝甲車的軍人疑似酒後駕車，當地軍方現在正調查整起事件始末，

綜合外媒報導，本月20日在俄羅斯南部古姆拉克（Gumrak）鎮，29歲下士亞歷山大·茲列伯佐夫（Alexander Zherebtsov）駕駛著BMP-3步兵戰車，疑似為了要趕往附近的訓練基地，不僅以時速55英里（88.5公里）在鄉村道路疾駛，還直接撞進伏爾加格勒國際機場（Volgograd International Airport）的牆壁。

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裝甲車撞進機場圍牆的巨大聲響引起附近居民關注，有居民表示，他以為是飛機掉下來，沒想到轉過身查看卻是一台BMP-3穿過他家後院；也有目擊民眾直呼，裝甲車差點撞飛一棟平房，然後急速轉彎往機場方向前進。

影片曝光後，亞歷山大等人迅速被捕。當地媒體還報導，駕駛裝甲車的亞歷山大及車上另一名軍人疑似酒後駕車，不過俄羅斯國防部並未說明此事，目前整起事件正被當地軍方調查。

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