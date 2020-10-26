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    智利公投推動重新制憲 總統：人民及民主的勝利

    智利25日進行公投，以77.9%的同意率通過重新制憲提案，公投結束後大批民眾湧入首都聖地牙哥的義大利廣場。（法新社）

    智利25日進行公投，以77.9%的同意率通過重新制憲提案，公投結束後大批民眾湧入首都聖地牙哥的義大利廣場。（法新社）

    2020/10/26 13:14

    〔即時新聞／綜合報導〕智利25日舉行制憲公投，全國77.9%的同意率，通過重新制憲，成功廢除獨裁者皮諾契特（Pinochet）時期制定的憲法。智利總統皮涅拉（Sebastian Pinera）表示，「今天和平戰勝暴力，這是智利人民以及民主的勝利」。

    綜合外媒報導，在歷史性的公投結束後，數千人聚集在首都聖地牙哥象徵抗議運動的義大利廣場（Plaza Italia），長時間的示威行動成功轉為慶祝活動。皮涅拉在拉莫內達宮（Moneda Palace）發表演說提到，智利將為實現新憲法一同努力。

    皮涅拉強調，公投結果不是終點，而是全民團結商定新憲法的開端。並指出，直到現在，憲法仍使國家分裂，但從今天起，大家必須一同努力，讓新憲法成為能夠長久執行、統一、穩定國家的架構。

    智利自去年10月爆發大規模示威，民眾訴求從當局計畫提高公共交通票價開始，擴展到退休金、公共事業、醫療教育服務和藥品及道路通行費高昂等議題。抗議者指出，智利數百萬人陷入低薪資、社會服務差和不公正的困境，根本問題存在於現行的憲法中，示威行動進而推動這次的制憲公投。

    智利將在4月再次進行投票，選舉出155名負責草擬新憲法的大會成員，而憲法草案則將在2022年進行另一次全民公投。

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