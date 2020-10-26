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    WTO秘書長2人競選 日本表態不支持韓籍候選人

    WTO成立25年來，將首次由女性任秘書長職務。2名候選人左為南韓通商交涉本部長俞明希，右為與奈及利亞財政部長伊衛拉。（法新社）

    WTO成立25年來，將首次由女性任秘書長職務。2名候選人左為南韓通商交涉本部長俞明希，右為與奈及利亞財政部長伊衛拉。（法新社）

    2020/10/26 11:06

    〔即時新聞／綜合報導〕世界貿易組織（WTO）將進行秘書長選舉，由南韓通商交涉本部長俞明希，與奈及利亞財政部長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）2人角逐，是WTO成立25年來，首次由女性擔任WTO秘書長職務，預計11月選出新秘書長，不過日本已表態支持奈及利亞籍候選人，認為韓籍候選人若當選，可能影響爭端解決程序的公平性。

    日本《共同社》報導，多名日本政府相關人士透露，WTO下任秘書長選舉，日本政府基本決定力推奈及利亞候選人，將於近期向WTO方面表明立場；日本政府認為，伊衛拉不僅擁有閣僚經驗，還曾長期任職於世界銀行等而通曉國際實務，認為她足以能勝任此職務。

    而韓籍候選人、南韓通商交涉本部長俞明希，去年7月曾針對日本啟動對韓半導體材料出口管制強化措施，批評日本此舉是強徵勞工問題所引發的「出於政治動機」舉動，並參與起訴。

    日本政府外務省幹部強烈擔憂，俞在「爭端是否得到公正處理，感到不安」；WTO秘書長選舉根據規定由投票決定，但慣例採用協商後全會一致通過的形式選出，過去從未以投票定勝負，因此，若俞明希獲得多數支持的情況下，預計日本最終將接受其就任。

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