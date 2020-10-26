土耳其延長東地中海探勘行動 希臘怒轟土國像被「社會所棄之人」

土耳其將奧魯克雷斯研究船在地中海東部爭議區域的調查時間延長至11月4日，遭希臘指控「非法」，圖為土國奧魯克雷斯研究船。（路透）

2020/10/26 11:44

〔即時新聞／綜合報導〕北約盟國內鬨僵持不下，土耳其政府已將奧魯克雷斯（Oruc Reis）研究船在地中海東部爭議區域的調查時間延長至11月4日，對此，希臘政府週日（25日）怒轟土國表現「像被社會所棄之人」，稱其行動「非法」，而安卡拉則反駁希臘的指控「毫無根據」。

據《路透》報導，8月，土耳其將奧魯克雷斯研究船部署到希臘與賽普勒斯宣稱擁有的水域，致使3方爭端惡化。根據週六（24日）晚間土耳其所發佈的海事通知，奧魯克雷斯研究船將與其他2艘船一起在希臘羅德島（Rhodes）南部進行研究，直到11月4日，先前的通知僅告知研究時間至本月27日止。

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《路透》指出，希臘外交部稱將會對土耳其的舉動提出申訴，雅典方面認為延長研究調查時間無疑是「非法舉動」，這項舉動與緩解緊張氣氛及最近歐盟政府的會議結論相左，並補充提及，土耳其政府的表現「像被社會所棄之人」，指責土國一直在找機會破壞區域穩定。

希臘外交部指出，「希臘強烈譴責這不被接受的行為，這行為實際上與打造建設性對話的基礎背道而馳」，呼籲土國立即撤銷，然而，土耳其外交部則回應希臘的聲明「毫無根據」，土耳其聲稱奧魯克雷斯研究船隊的行動仍屬土耳其大陸棚 （Continental shelf）範圍內。

土耳其外交部補充提及，安卡拉已經準備好要進行對話，找到解決問題的答案，稱「我們希望希臘不要有先決條件，更不要為拒絕與土耳其對話而創造『人為』理由」，安卡拉上月在歐盟會議前曾撤離奧魯克雷斯研究船，接受外交管道協商，賽普勒斯當時對歐盟提出制裁土耳其的要求，不過歐盟並未實施，此舉引來希臘法國及德國不滿。

但該會議也並非完全沒有結果，會議過後，由27國所組成的歐盟表示，如果土耳其堅持要在該區域持續進行相關行動，那就代表著安卡拉要維持與歐盟的緊張關係，而歐盟勢必會對土耳其的行動作出懲罰。

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