土耳其延長東地中海探勘行動 希臘怒轟土國像被「社會所棄之人」
〔即時新聞／綜合報導〕北約盟國內鬨僵持不下，土耳其政府已將奧魯克雷斯（Oruc Reis）研究船在地中海東部爭議區域的調查時間延長至11月4日，對此，希臘政府週日（25日）怒轟土國表現「像被社會所棄之人」，稱其行動「非法」，而安卡拉則反駁希臘的指控「毫無根據」。
據《路透》報導，8月，土耳其將奧魯克雷斯研究船部署到希臘與賽普勒斯宣稱擁有的水域，致使3方爭端惡化。根據週六（24日）晚間土耳其所發佈的海事通知，奧魯克雷斯研究船將與其他2艘船一起在希臘羅德島（Rhodes）南部進行研究，直到11月4日，先前的通知僅告知研究時間至本月27日止。
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《路透》指出，希臘外交部稱將會對土耳其的舉動提出申訴，雅典方面認為延長研究調查時間無疑是「非法舉動」，這項舉動與緩解緊張氣氛及最近歐盟政府的會議結論相左，並補充提及，土耳其政府的表現「像被社會所棄之人」，指責土國一直在找機會破壞區域穩定。
希臘外交部指出，「希臘強烈譴責這不被接受的行為，這行為實際上與打造建設性對話的基礎背道而馳」，呼籲土國立即撤銷，然而，土耳其外交部則回應希臘的聲明「毫無根據」，土耳其聲稱奧魯克雷斯研究船隊的行動仍屬土耳其大陸棚 （Continental shelf）範圍內。
土耳其外交部補充提及，安卡拉已經準備好要進行對話，找到解決問題的答案，稱「我們希望希臘不要有先決條件，更不要為拒絕與土耳其對話而創造『人為』理由」，安卡拉上月在歐盟會議前曾撤離奧魯克雷斯研究船，接受外交管道協商，賽普勒斯當時對歐盟提出制裁土耳其的要求，不過歐盟並未實施，此舉引來希臘法國及德國不滿。
但該會議也並非完全沒有結果，會議過後，由27國所組成的歐盟表示，如果土耳其堅持要在該區域持續進行相關行動，那就代表著安卡拉要維持與歐盟的緊張關係，而歐盟勢必會對土耳其的行動作出懲罰。