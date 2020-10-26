因六四事件和中共決裂！ 前解放軍總參謀長之子羅宇病逝

據傳紅二代、前解放軍總參謀長羅瑞卿次子羅宇（中）近日在美國病逝，享年76歲。（中央社資料照）

2020/10/26 12:23

〔即時新聞／綜合報導〕據傳紅二代、前解放軍總參謀長羅瑞卿次子羅宇近日在美國病逝，享年76歲；身為解放軍高官之子，羅宇也曾擔任總參謀部大校，但在「六四」事件後與中共決裂，離開中共。

綜合媒體報導，中國媒體人高瑜在推特上發布消息稱，前中共總參謀部大校羅宇在美國紐約當地時間22日晚間9點半病逝；港媒也引述羅宇妹妹羅峪平在微信宣布的消息，羅宇22日晚間去世，享年76歲。

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1944年於延安出生羅宇是前解放軍總參謀長羅瑞卿的兒子，曾就讀北京清華大學，並於文化大革命期間受難入獄5年。他於1988年擔任解放軍總參謀部大校，官階相當高，但1989年因「六四」事件離開中共體制，並和立場相同的港星狄娜（本名梁幗馨）結婚，離開中國，2010年狄娜在香港過世，羅宇移居美國。

羅宇1989年參加法國航空展時便逾期不歸，因而在1992年被時任中共領導人江澤民開除軍籍、黨籍。他曾在回憶錄曝光中共已故領導人鄧小平在「六四」時下令開槍的內幕，並多次寫公開信呼籲現任中共領導人習近平「結束一黨專政」，要求習近平民主改革。

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