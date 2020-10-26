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    軍情動態》「利劍21」聯合軍演今在沖繩展開 展現美日同盟力量

    美日兩國今日在沖繩縣舉辦「利劍21」軍演。圖為2018利劍軍演。（路透）

    美日兩國今日在沖繩縣舉辦「利劍21」軍演。圖為2018利劍軍演。（路透）

    2020/10/26 10:26

    〔即時新聞／綜合報導〕美國印度太平洋司令部與日本自衛隊於26日在日本沖繩縣周邊海域及相關軍事設施展開「利劍21」（Keen Sword 21）軍演，駐日美軍司令施奈德（Kevin Schneider）強調，此次演習表明美日同盟的力量正不斷增強，儘管武漢肺炎在全球產生了巨大影響，但美日同盟並沒有因此停下腳步，「仍然準備戰鬥並取得勝利」。

    美國海軍太平洋艦隊於當地時間25日發出聲明表示，「利劍21」軍演將於26日起舉辦至11月5日，意在加強日美兩國部隊戰備及合作的同時加強雙邊關係，並表明美國支持東亞地區盟國和合作夥伴安全利益的決心。

    「利劍21」軍演預計將出動約9000名海陸空三軍及海軍陸戰隊官兵參加，包括雷根號航艦打擊群、船塢登陸艦「阿希蘭號」（USS Ashland）、第5艦載機聯隊（Carrier Air Wing 5）約百架軍機，加拿大皇家海軍哈利法克斯級巡防艦「溫尼佩格號」（HMCS Winnipeg ） 也將參加演習中的海上訓練。

    美軍和日本自衛隊屆時將進行綜合演練，該演練方案意在必要時行使關鍵能力，藉此在印度太平洋地區發生危機和突發事件時協防日本，軍演注重於海陸空跨軍種配合，藉此展現美日雙方的靈活作戰能力。

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