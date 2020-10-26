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    軍情動態》反制中國擴張 印度向緬甸提供潛艦

    為了反制中國在東南亞擴張勢力，印度向緬甸移交一艘俄羅斯製基洛級攻擊潛艦「辛杜維爾號」（INS Sindhuvir）。（取自維基百科）

    為了反制中國在東南亞擴張勢力，印度向緬甸移交一艘俄羅斯製基洛級攻擊潛艦「辛杜維爾號」（INS Sindhuvir）。（取自維基百科）

    2020/10/26 06:14

    〔國際新聞中心／綜合報導〕為了反制中國在東南亞擴張軍力，印度已將一艘俄羅斯製「基洛級」（Kilo-class）攻擊潛艦移交給緬甸，做為與這個東部鄰國發展軍事合作關係的一部分。緬甸是通往孟加拉灣的門戶，孟加拉灣則是通往印度洋東北部的戰略航道。

    美國之音（VOA）25日報導，這艘基洛級攻擊潛艦「辛杜維爾號」（INS Sindhuvir），是印度向他國提供的第一艘潛艦，也成為緬甸首艘潛艦，試圖遏阻中國擴張的用意不言可喻。

    辛杜維爾號使用傳統柴電動力，1987年加入印度海軍服役，排水量3000公噸，可潛至水下300公尺，船速最高達18節（knot），現已改以緬甸歷史英雄敏耶登克杜（Min ye Thein Kha Thu）命名，並參加10月12至15日的海軍艦隊演習。

    「日經亞洲」（Nikkei Asia）引述印度國防戰略分析家畢平德拉（N.C. Bipindra）報導，緬甸也打算向俄羅斯採購基洛級潛艦，預定數年後交貨，緬甸可利用辛杜維爾號訓練，為日後操作俄羅斯出售的潛艦做準備。

    印度和緬甸在孟加拉灣的海上邊界長725公里。在印度決定向緬甸移交潛艦的4年前，分別與印度和緬甸接壤的孟加拉向中國採購2艘潛艦，北京還為孟加拉興建潛艦基地，為吉大港港口的發展提供資金，更在孟加拉灣東岸的緬甸皎漂（Kyaukpyu）建立深海港口。

    報導引述分析家看法指出，對印度而言，中國前述行動在在顯示，北京當局正持續擴大在環印度洋國家的海上勢力，迫使新德里必須強化與域內國家的夥伴關係。

    畢平德拉指出，印度藉此對抗中國，「因為中國透過經濟和軍事侵蝕緬甸」。印度金達爾全球大學（O.P. Jindal Global University）國防與安全研究教授普賈哈（Prakash Jha）也說，緬甸希望在軍事和經濟方面減少對中國的依賴，印度此前也曾向緬甸提供國防設備，包括海軍偵查機和通信器材等非殺傷性裝備，但緬甸最近一直在尋求更先進的設備。因此，提供潛艦是印度決定進一步深化與緬甸合作接觸的做法之一。

    緬甸國防軍總司令敏昂萊大將表示，該艘潛艦將增強緬甸的防禦能力，「為了打造更現代化的海軍，我們必須擁有潛艦。」

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