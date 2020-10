泰國法院拒保釋巴利等3學運領袖 黃之鋒隔海聲援

2020/10/26 00:25

〔即時新聞/綜合報導〕泰國上訴法院24日駁回3名社運領袖的保釋要求,黃之鋒今日凌晨立即發推聲援,並留言譴責泰國政府在民眾獲得假釋後再度逮捕,他稱這是泰國打壓異議人士的新策略。

綜合外媒報導,3名社運領袖為巴利(Parit Chiwarak)、帕努沙雅(Panusaya Sithijirawattanakul)及帕努蓬(Panupong Jaadnok),泰國上訴法院昨日駁回他們的保釋要求。

上述三人遭控在9月以來的反政府抗爭違反多項法律,其中綽號「企鵝」的學生領袖巴利遭控涉嫌煽動叛亂等罪,目前面臨多達18項法律指控,包括在皇家田廣場設置「國家屬於人民」牌匾。他在今年8月14日就因抗議事件被捕,第二天獲保釋後投入9月的抗爭,如今再度被捕。

根據泰國媒體《自由人》(Prachatai)估計,泰國自10月13日以來有84人因抗爭受刑事指控,約65人因禁止集會的緊急命令遭到起訴。大多數人都被指控涉嫌煽動叛亂,這項罪名定義相當模糊,如今大多獲得保釋。被捕民眾尚有8人還被扣留,其中3名社運領袖的保釋昨日遭到拒絕。

其他如人權律師阿農(Arnon Nampa)儘管已獲准保釋,但他以自身安危為由拒絕離開,他表示即便獲釋也會因其他罪名被立即逮捕。

[#Thai protesters must be released now]



1. Once again, the Appeal court in #Thailand just denied bail for #thaiprotestors, including the three prominent figures “Penguin” @paritchi, “Rung” @PanusayaS, and “Mike” @mike_rayong. https://t.co/YxZiYL77oF