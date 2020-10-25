泰國法院拒保釋巴利等3學運領袖 黃之鋒隔海聲援

泰國3名社運領袖巴利（左）、帕努沙雅（中）與帕努蓬（右）的保釋要求24日被法院駁回。（法新社）

2020/10/26 00:25

〔即時新聞／綜合報導〕泰國上訴法院24日駁回3名社運領袖的保釋要求，黃之鋒今日凌晨立即發推聲援，並留言譴責泰國政府在民眾獲得假釋後再度逮捕，他稱這是泰國打壓異議人士的新策略。

綜合外媒報導，3名社運領袖為巴利（Parit Chiwarak）、帕努沙雅（Panusaya Sithijirawattanakul）及帕努蓬（Panupong Jaadnok），泰國上訴法院昨日駁回他們的保釋要求。

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上述三人遭控在9月以來的反政府抗爭違反多項法律，其中綽號「企鵝」的學生領袖巴利遭控涉嫌煽動叛亂等罪，目前面臨多達18項法律指控，包括在皇家田廣場設置「國家屬於人民」牌匾。他在今年8月14日就因抗議事件被捕，第二天獲保釋後投入9月的抗爭，如今再度被捕。

根據泰國媒體《自由人》（Prachatai）估計，泰國自10月13日以來有84人因抗爭受刑事指控，約65人因禁止集會的緊急命令遭到起訴。大多數人都被指控涉嫌煽動叛亂，這項罪名定義相當模糊，如今大多獲得保釋。被捕民眾尚有8人還被扣留，其中3名社運領袖的保釋昨日遭到拒絕。

其他如人權律師阿農（Arnon Nampa）儘管已獲准保釋，但他以自身安危為由拒絕離開，他表示即便獲釋也會因其他罪名被立即逮捕。

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