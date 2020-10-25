北韓境內人權低落 聯合國專員籲制裁減緩、南韓大使籲恢復熱線

聯合國北韓人權問題特別報告員金塔納（圖中）基於北韓人權狀況考量，呼籲減緩部分對北韓制裁力道。（歐新社）

2020/10/25 14:43

〔即時新聞／綜合報導〕南韓公務員遭北韓射殺焚屍案仍為備受關注的外交衝突事件，死者胞兄更曾呼籲國際介入展開客觀調查；對此，聯合國北韓人權問題特別報告員金塔納（Tomás Ojea Quintana）於23日出席聯合國大會第3委員會視訊會議，會中表示此案違反人權法，同時也基於北韓人權狀況考量，呼籲國際減緩部分對北韓制裁力道；南韓常駐聯合國代表部次席大使吳玹周則呼籲北韓對此案聯合調查要求給予回應，同時恢復兩韓軍事熱線。

根據《韓聯社》報導，金塔納表示，該事件是北韓方任意射殺民間人士之舉，違反國際人權法。除此之外，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐，北韓靠射殺疑似病例的激烈防疫手段令人訝異，金塔納同時也呼籲北韓應立即停止使用這類防疫手段。

請繼續往下閱讀...

北韓目前尚在聯合國制裁之下，國內經濟壓力極大，狀況窘迫，對此，金塔納也在會中警告，目前北韓的人道主義狀況極其嚴峻，比過去任何時候更需要放緩部分制裁行為，聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）將繼續就此分析、規劃可行戰略。

吳玹周則指出，望北韓就南韓公務員射殺事件展開聯合調查的要給予回應。日前，北韓切斷兩國軍事熱線並炸毀開城兩韓聯絡辦公室，對此，吳玹周也呼籲北韓，望基於開展相關磋商需要，恢復、重啟兩韓軍事熱線。

針對制裁一事，吳玹周也對北韓溫情喊話，表示為減少疫情對北韓人道主義和人權狀況造成負面影響，望北韓當局能與國際社會更加積極的開展合作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法