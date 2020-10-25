為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    北韓境內人權低落 聯合國專員籲制裁減緩、南韓大使籲恢復熱線

    聯合國北韓人權問題特別報告員金塔納（圖中）基於北韓人權狀況考量，呼籲減緩部分對北韓制裁力道。（歐新社）

    聯合國北韓人權問題特別報告員金塔納（圖中）基於北韓人權狀況考量，呼籲減緩部分對北韓制裁力道。（歐新社）

    2020/10/25 14:43

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓公務員遭北韓射殺焚屍案仍為備受關注的外交衝突事件，死者胞兄更曾呼籲國際介入展開客觀調查；對此，聯合國北韓人權問題特別報告員金塔納（Tomás Ojea Quintana）於23日出席聯合國大會第3委員會視訊會議，會中表示此案違反人權法，同時也基於北韓人權狀況考量，呼籲國際減緩部分對北韓制裁力道；南韓常駐聯合國代表部次席大使吳玹周則呼籲北韓對此案聯合調查要求給予回應，同時恢復兩韓軍事熱線。

    根據《韓聯社》報導，金塔納表示，該事件是北韓方任意射殺民間人士之舉，違反國際人權法。除此之外，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐，北韓靠射殺疑似病例的激烈防疫手段令人訝異，金塔納同時也呼籲北韓應立即停止使用這類防疫手段。

    北韓目前尚在聯合國制裁之下，國內經濟壓力極大，狀況窘迫，對此，金塔納也在會中警告，目前北韓的人道主義狀況極其嚴峻，比過去任何時候更需要放緩部分制裁行為，聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）將繼續就此分析、規劃可行戰略。

    吳玹周則指出，望北韓就南韓公務員射殺事件展開聯合調查的要給予回應。日前，北韓切斷兩國軍事熱線並炸毀開城兩韓聯絡辦公室，對此，吳玹周也呼籲北韓，望基於開展相關磋商需要，恢復、重啟兩韓軍事熱線。

    針對制裁一事，吳玹周也對北韓溫情喊話，表示為減少疫情對北韓人道主義和人權狀況造成負面影響，望北韓當局能與國際社會更加積極的開展合作。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》美政府又有人染疫！彭斯幕僚長、政治顧問雙雙確診
    2020/10/25 11:54

    武漢肺炎》美政府又有人染疫！彭斯幕僚長、政治顧問雙雙確診
    全日空撐不住了！ 預計3年內逐步裁員3500人
    2020/10/25 11:49

    全日空撐不住了！ 預計3年內逐步裁員3500人

    林口2房超搶手 立軒天善熱銷8成
    武漢肺炎》美國連2天確診創新高 專家警告︰單日恐破10萬例
    2020/10/25 10:47

    武漢肺炎》美國連2天確診創新高 專家警告︰單日恐破10萬例
    南韓國會委員會通過議案 敦促日本福島核汙水排放制定處理對策
    2020/10/25 10:25

    南韓國會委員會通過議案 敦促日本福島核汙水排放制定處理對策

    大師跨刀 軒尼詩X.O 150週年限量登場
    國際今日熱門
    真的變「習NN」? 資深媒體人質疑不報「電郵門」 節目通告秒被取消
    2020/10/24 16:35

    真的變「習NN」? 資深媒體人質疑不報「電郵門」 節目通告秒被取消

    龐皮歐調停「雙亞」戰火 隔日納克地區再爆衝突
    2020/10/24 17:23

    龐皮歐調停「雙亞」戰火 隔日納克地區再爆衝突

    變態男性侵29隻雞致死！法官嘆：無權禁止他飼養動物
    2020/10/24 16:19

    變態男性侵29隻雞致死！法官嘆：無權禁止他飼養動物

    驚！ 福斯新聞再爆拜登中國投資 點名賀錦麗等大咖涉入
    2020/10/24 18:11

    驚！ 福斯新聞再爆拜登中國投資 點名賀錦麗等大咖涉入

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播