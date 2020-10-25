極樂天堂！義大利海島可讓人「乒乓叫」 吸引旅客瘋狂啪啪啪

義大利西西里以北的斯特龍伯利島（Stromboli）和菲利庫迪島（Filicudi），被認為擁有神奇的壯陽功效可讓人「乒乓叫」，不少旅客都前來朝聖「性愛聖地」。圖為斯特龍伯利島遊客。（美聯社）

2020/10/25 11:02

〔即時新聞／綜合報導〕義大利西西里以北的火山島嶼斯特龍伯利島（Stromboli）和菲利庫迪島（Filicudi），被認為擁有神奇的壯陽功效可讓人「乒乓叫」，不少旅客都前來朝聖「性愛聖地」，渴望養育新生命的新婚夫婦更是從世界各地蜂擁而至。

據《CNN》報導，人們被斯特龍伯利島上溫暖的泉水、壯觀的熔岩流痕跡、神秘的花朵所吸引，希望找到男朋友的年輕女孩更會在菲利庫迪島男性生殖器形狀的海蝕柱前祈求，可以說這兩座海島從環境上就引領人們走向高潮。

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斯特龍伯利火山是全球最活躍的火山之一，熱氣持續在地下累積，每到晚間氣溫降低時，馬路和人行道卻持續「發熱」，粗獷的石牆更是散發著溫熱。

當地葡萄酒商普格里西（Maria Puglisi）透露，許多觀光客人都喜歡裸體徒步旅行，隨時趴下來讓腹部貼近土壤，感受到火山傳來熾烈的震動，那種熱浪在體內噴射而出，根本就是性高潮的象徵。

除此之外，斯特龍伯利島上的夜來香更是讓晚上的空氣充滿獨特的味道，人們傳說這種花朵的香氣可以增強性慾和幫助夫妻受孕。當地海鮮餐廳老闆盧薩（Luisa Paduano）指出，島上大多數房屋都在門廊上養著夜來香，大家都稱呼它為「夜之淑女」。

至於菲利庫迪島，更是以男性生殖器形狀的海蝕柱和隱密的石窟聞名，經營潛水店的特拉諾（Nino Terrano）表示，他經常帶著女生繞著小島參觀海蝕柱，「據說這種形狀像陽具的岩石會帶來好運，撫摸它的女孩最終會找到男人並結婚生子。」

菲利庫迪島的知名景點被稱為La Canna，是1根85公尺高的火山柱，就像是男性下體朝著天空挺立。另外，當地漁民眾所周知的副業，就是將夫婦載到海岸洞穴讓他們在裡面啪啪啪，最著名的莫過於名為「戀人洞」的地方，傳說中1男1女進去後，出來就會變成3個人──因為女性在交歡過後已經受孕了。

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