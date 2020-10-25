綁鞋帶遭好友強推入水、壓頭 中國2女子雙雙溺斃水庫

黑衣女子趁黃衣女子不備，從後面抓住對方上衣將人狠推入水，自己在拉扯中也落入水裡。（翻攝澎湃新聞）

2020/10/25 11:37

〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇南京發生一起駭人的溺水案件！事發於10月21日，2名女子散步途中行至水邊，黃衣女子彎腰綁鞋帶時竟遭同行的黑衣女子從背後強推入水，2人在水中糾纏，最終2人溺斃，過程被監視器清楚拍下。據當地警方調查，黑衣女子罹有憂鬱症，黃衣女子為協助好友而陪同散心，豈料遭遇不測。

綜合中媒報導，這段影片在中國社群媒體上瘋傳，嚇壞不少中國網友，對此，警方證實影片為真，事發詳細原因尚在調查；事發於該國南京溧水區無想山水庫，2名女子偕同出遊，行至水邊，畫面中的黃衣女子彎腰綁鞋帶，黑衣女子則趁對方不備時繞至她身後，雙手抓住黃衣女子上衣將人狠推入水，自己在拉扯中也落入水裡。

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黃衣女子在水中掙扎，黑衣女子一度還用手壓住黃衣女子頭部入水，最終2人溺斃。對此，該水庫工作人員透露，案發當下有警方到場處理，水庫方提供船隻協助救援，不過對此案其他情況並不了解，警方則強調詳細尚在調查，但證實影片為真，2名死者為好友關係，黑衣女子患有憂鬱症，曾服用抗憂鬱藥物。

對此，中國網友熱烈討論，有網友大嘆「一人不進廟、二人不看井、三人不抱樹、獨坐莫憑欄」，防人之心不可無，也有網友指出，水庫分明是危險之處，附近竟然沒有護欄或圍牆等保護設施，令人懷疑。

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