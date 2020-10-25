武漢肺炎》美國連2天確診創新高 專家警告︰單日恐破10萬例

美國過去24小時新增8萬8973例確診，再創疫情期間單日確診紀錄。（法新社）

2020/10/25 10:47

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情在美國出現反撲，23日才出現單日新增確診紀錄的美國，隔天24日再創新高，過去24小時新增8萬8973例確診，創下疫情期間單日確診新高紀錄。

綜合外媒報導，隨著秋冬季節到來，武漢肺炎疫情在美國再次出現反彈狀況，根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）最新統計數據，美國甫在過去24小時（當地時間23日晚間8點30分至24日晚間8點30分）內報告8萬8973例確診，連2次刷新單日確診紀錄。

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統計顯示美國有35個州的病例攀升，有專家表示，現在問題不是確診破紀錄數字，而是疫情上升的趨勢，警告美國恐離單日新增10萬確診不遠，屆時全美醫療體系恐不堪負荷。

衛生專家認為造成疫情增加的因素可能包括學生返回校園、民眾對防疫措施感到厭煩以及秋冬氣溫降低導致民眾長時間停留在室內等。華盛頓大學健康指標和評估研究所（IHME）指出，寒冷的天氣會使美國人待在室內，進一步加速病毒傳播。

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