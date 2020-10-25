南韓國會委員會通過議案 敦促日本福島核汙水排放制定處理對策

23日南韓國會相關單位通過敦促日本制定核汙水處理對策的決議案，預計在26日會將決議文送至日本駐韓大使館。圖為福島核電廠的汙水儲水罐。（路透）

2020/10/25 10:25

〔即時新聞／綜合報導〕日本福島核災之後，福島第一核電站123萬噸汙水處理問題引世界關注；日本傳可能在27日決議將這些含有放射性物質「氚」的汙水全數排入海洋，引起周邊國家抗議，連日本國內漁業團體也反對。南韓近傳，若福島核汙水確定入海，將全面封殺日本水產，23日南韓國會相關單位則舉行會議，通過敦促日本制定核汙水處理對策的決議案，預計在26日會將決議文送至日本駐韓大使館。

根據《韓聯社》報導，南韓國會的科學技術情報放送通信委員會在23日全體會議上通過決議案，針對東京福島第一核電廠核汙水處理事件，國會將立案敦促日本政府制定安全的處理對策；未在確定核汙水安全性的狀態下，日本政府卻計畫將其排放入海，委員會在決議中對此表達遺憾，並指出將嚴格敦促日本政府中斷這項未經國際社會和鄰國同意的排放計畫。

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針對國際方面，委員會也將敦促國際原子能機構（IAEA）向日本政府積極勸告，希望日方做出合理決定，同時要求南韓政府在韓日及中國的參與下，創建研究單位，檢驗核汙水處理的安全問題，同時希望南韓以政府層級與日方進行多方面的討論。

此案決議文將由委員會計畫於26日送至日本駐韓使館。排放核汙水問題，21日時，日本首相菅義偉在出訪印尼時召開國際記者會，表示福島核污水問題不能一直拖延，日本政府會盡快做出決定，但內部仍在討論與協商，目前尚未有最終處理方案以及時間表，「也希望能推出相關措施，以阻止福島被污名化」。

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