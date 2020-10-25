代言港龍航空如今停航 「成龍魔咒」再次應驗

香港出身的武打影星成龍代言的中國品牌，不是宣布破產倒閉，就是爆出產品質量有問題等醜聞，網友大酸港龍航空停航是「成龍魔咒」再次應驗。（取自網路）

2020/10/25 06:10

〔即時新聞／綜合報導〕在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情重創全球航空業的情況下，香港國泰航空21日宣布大規模裁員逾8000人，佔其員工總數的24％，旗下的全資子公司港龍航空也停止營運。由於香港出身的武打影星成龍曾代言港龍航空，此前已有多家成龍代言的公司破產倒閉，或爆出產品質量有問題等醜聞，網友大酸港龍停航是「成龍魔咒」再次應驗，「他挺誰誰死！」。

香港媒體報導，近年來中國商界流傳一句話：「有一種企業死亡（出事）叫成龍代言」，意指成龍代言過的企業或產品紛紛倒閉或出事，包括代言中國電腦品牌「小霸王」學習機，小霸王倒閉；代言「汾湟」可樂，不出1年便宣告倒閉；代言日本「三菱」汽車，產品被召回；擔任中國反毒形象大使，兒子房祖名吸食大麻被抓；代言海航集團旗下的「香港航空」，港航隨即傳出財務危機；代言「愛多VCD」，愛多創辦人胡志標被判刑；代言大眾汽車旗下的「開迪」汽車，在賣出968輛後停產；代言「霸王」中藥洗髮精，產品被查出致癌；代言「長沙北方汽車專修學校」，學校被勒令整頓；代言「思念」水餃，產品被查出細菌超標遭緊急下架等。

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時間最近的一起「成龍魔咒」事件，則是成龍代言的「志高空調」申請破產重組。上月，中國房地產企業「恆大集團」也傳出負債逾8300億人民幣（約3.6兆台幣），引發股價大跌。由於成龍曾代言恆大集團旗下的「恆大冰泉」，網友譏諷「成龍魔咒」屢試不爽。

中國在香港強推國家安全法，成龍領銜發起號稱有2605位名人參加的連署表態支持，但據傳居然出現張國榮、梅艷芳等多位已故藝人的名字。武漢肺炎疫情擴散全球之初，成龍透過社群媒體發佈中英雙語影片，高呼「中國加油！世界加油！」。去年10月1日中國國慶日，成龍也發表「愛國論」，聲稱：「以前人家不理不睬，到今天，中國已經是大國也是強國」，「中國打個噴嚏，地球就會震動」。

成龍批評香港和台灣的言論也經常引發爭議，例如他在被香港政府委任為香港旅遊大使後，便曾在博鰲亞洲論壇中宣稱，因為台灣和香港自由太多，所以很亂，「中國人是需要管的」，引發輿論抨擊，網友更揚言抵制他的電影及代言產品，並要求港府取消他的勳銜和公職。

香港出身的武打影星成龍代言的中國品牌，不是宣布破產倒閉，就是爆出產品質量有問題等醜聞，網友大酸港龍航空停航是「成龍魔咒」再次應驗。（取自網路）

香港出身的武打影星成龍代言的中國品牌，不是宣布破產倒閉，就是爆出產品質量有問題等醜聞，網友大酸港龍航空停航是「成龍魔咒」再次應驗。（取自網路）

香港出身的武打影星成龍代言的中國品牌，不是宣布破產倒閉，就是爆出產品質量有問題等醜聞，網友大酸港龍航空停航是「成龍魔咒」再次應驗。（取自網路）

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