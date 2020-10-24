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    最「潮」惡作劇！英國貓爽學「2動作」家裡慘淹大水

    英國一隻聰明貓咪學會打開水龍頭和關閉排水孔，造成家裡大淹水。（圖擷取自推特）

    英國一隻聰明貓咪學會打開水龍頭和關閉排水孔，造成家裡大淹水。（圖擷取自推特）

    2020/10/24 16:52

    〔即時新聞／綜合報導〕太聰明！居住在英國約克郡東區京斯頓（Kingstown）一名26歲女子斯托克（Jasmin Stork）出門30分鐘後回家，竟發現客廳天花板不斷滴水，上樓則發現浴室完全被水淹沒，嚇得她趕緊調監視器看看發生什麼事，卻發現兇手原來是自己家的貓學他們做了「2動作」才造成此窘況，堪稱最「潮」惡作劇。

    根據《太陽報》報導，當時斯托克出門到商店購買食物，30分鐘後回家卻發現客廳天花板不斷滴水，蔓延各處，她趕緊跑到樓上浴室檢查，發現洗手槽的水龍頭被打開，排水口還被堵住，她馬上懷疑自己家那隻剛學會打開水龍頭的貓安柏（Amber），調閱監視器後發現牠竟然又學會了「關閉排水口」，還將兩者結合使用，才造成這次的大淹水，而始作俑者卻開心的到處拍著爪子玩水，毫無悔意。

    報導提到，斯托克表示，當時安柏正在睡覺，而她只想出去逛逛，沒有關閉廁所的門，沒想到自己一回家就看到水從前門漫出來，「幸好我只離開了30分鐘，而不是上了整天班，否則情況會更糟！」目前斯托克一家正在清點損失，除了受潮的物品需要處理以外，地板也全部都要換掉，總損失金額尚未估計出來，而該影片被上傳到網路以後，已破14萬觀看次數，還在持續上升中。

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