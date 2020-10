最「潮」惡作劇！英國貓爽學「2動作」家裡慘淹大水

2020/10/24 16:52

〔即時新聞/綜合報導〕太聰明!居住在英國約克郡東區京斯頓(Kingstown)一名26歲女子斯托克(Jasmin Stork)出門30分鐘後回家,竟發現客廳天花板不斷滴水,上樓則發現浴室完全被水淹沒,嚇得她趕緊調監視器看看發生什麼事,卻發現兇手原來是自己家的貓學他們做了「2動作」才造成此窘況,堪稱最「潮」惡作劇。

根據《太陽報》報導,當時斯托克出門到商店購買食物,30分鐘後回家卻發現客廳天花板不斷滴水,蔓延各處,她趕緊跑到樓上浴室檢查,發現洗手槽的水龍頭被打開,排水口還被堵住,她馬上懷疑自己家那隻剛學會打開水龍頭的貓安柏(Amber),調閱監視器後發現牠竟然又學會了「關閉排水口」,還將兩者結合使用,才造成這次的大淹水,而始作俑者卻開心的到處拍著爪子玩水,毫無悔意。

報導提到,斯托克表示,當時安柏正在睡覺,而她只想出去逛逛,沒有關閉廁所的門,沒想到自己一回家就看到水從前門漫出來,「幸好我只離開了30分鐘,而不是上了整天班,否則情況會更糟!」目前斯托克一家正在清點損失,除了受潮的物品需要處理以外,地板也全部都要換掉,總損失金額尚未估計出來,而該影片被上傳到網路以後,已破14萬觀看次數,還在持續上升中。

Anyone ever had to ring their boss and say they can’t work cause their cat flooded the house, or just me? pic.twitter.com/lIi5bgpTVc