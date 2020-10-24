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    武漢肺炎》民眾在家檢測！美好市多網購篩檢套件開賣

    美國好市多（Costco）在網路購物商城販售武漢肺炎篩檢工具盒。（圖擷自Costco網站）

    美國好市多（Costco）在網路購物商城販售武漢肺炎篩檢工具盒。（圖擷自Costco網站）

    2020/10/24 14:28

    〔即時新聞／綜合報導〕美國好市多（Costco）和遠距醫療平台AZOVA合作，在網路購物商城提供武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）篩檢工具盒，民眾下訂並收到包裹後要自行採檢唾液並交由UPS寄回實驗室，大約1至3天內便可得到結果。

    《福斯新聞》報導，美國好市多在23日透過電子郵件告知顧客篩檢套件已經開賣，其中賓夕法尼亞州、內華達州和馬里蘭州無法買到。好市多指出，他們採用的方法是聚合酶連鎖反應（PCR），比抗原測試還要更精準，是市面上最準確的篩檢工具。

    美國好市多表示，工具盒的靈敏度達98％，特異度則是99％。靈敏度和特異度（Sensitivity and specificity）是醫學統計中常使用的分類，靈敏度可稱為真陽性率，特異度則是真陰性率。換句話說，這款篩檢套件驗出來的陽性有98％是正確的，陰性則有99％是正確的。

    好市多強調，他們的篩檢盒獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）緊急授權，而且不用令人難受的鼻咽拭子，從購物網站的指導影片可以看到，受試者只要把唾液吐進試管狀的容器內再蓋上蓋子即可。

    美國好市多檢驗工具盒售價為129.99美元（約新台幣3720元），實驗室收到檢體後約1至3天內會驗出結果；若購買139.99美元（約新台幣4008元）附有影片觀察服務的的檢驗盒，則會在1至2天後收到結果。

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