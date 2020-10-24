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    川普促以蘇和平協議爽邀功 當眾向以國總理diss「瞌睡喬」

    川普在今日的以蘇和平協議記者會上，當眾問以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu），「你覺得換成『瞌睡喬』（Sleepy Joe）有可能促成這項協議嗎」？（法新社）

    川普在今日的以蘇和平協議記者會上，當眾問以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu），「你覺得換成『瞌睡喬』（Sleepy Joe）有可能促成這項協議嗎」？（法新社）

    2020/10/24 15:24

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普在今日於橢圓形辦公室舉行的記者會上宣布，在美方的促成下，以色列與蘇丹達成和平協議，再度撮合以國與阿拉伯國家關係正常化。以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也透過電話連線出席記者會，表達感謝，但川普竟話鋒一轉，當眾問他「你覺得換成『瞌睡喬』（Sleepy Joe）有可能促成這項協議嗎？」，讓尼坦雅胡嚇到一度結巴，記者也傻眼。

    綜合外媒報導，川普在今日的白宮記者會上宣布，經美國牽線以色列與阿拉伯國家蘇丹將就農業、經濟、貿易、航空、移民等議題協商合作，雙方同意推動關係正常化，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）和蘇丹總理哈姆杜克（Abdalla Hamdok）也以電話形式出席這場記者會，而尼坦雅胡讚揚中東地區將迎接「新時代」，並感謝美國居中協調。

    川普向媒體誇讚這項外交成就的同時，也不忘顧選情，猛踩對手拜登。只見川普通話到一半，竟當眾問尼坦雅胡「你覺得『瞌睡喬』有可能促成這項協議嗎？我總認為他沒辦法」，讓尼坦雅胡嚇到一度結巴，只能吞吞吐吐地回應，「嗯，呃，總統先生，我能告訴你一件事，我們感謝任何協助推動和平協議的美國民眾」。這一幕被放到網上，不少人大讚尼坦雅胡的高EQ回應，避免一場「外交危機」，也調侃尼坦雅胡可能之後都不想跟川普通話了。

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