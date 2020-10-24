打臉南韓！安倍曝「台灣二戰徵用工」薪資袋

前日本首相安倍晉三公開台灣二戰徵用工的薪資袋照片。（圖擷取自安倍推特@AbeShinzo）

2020/10/24 12:04

〔即時新聞／綜合報導〕日韓就二戰徵用工問題纏訟多時，前日本首相安倍晉三於昨（23日）在推特、臉書公開「台灣」二戰徵用工的薪資袋照片，並感謝前台灣二戰徵用工鄭新發先生小心翼翼保存下來這份珍貴的資料，「反擊無端傷害的最好方式就是展示事實」。

安倍晉三在發文表示，自己22日有幸前往位於長崎縣海域的「軍艦島」拜訪「工業遺產訊息中心」，該中心陳列各式各樣的珍貴史料，展現了當時的島上生活，其中還有一個前台灣二戰徵用工鄭新發先生小心翼翼保留下來的薪資袋，紀錄了薪水與獎金的金額，「感謝他保留了這個寶貴的資料，才能顯示當時的工作待遇」、「反擊無端傷害的最好方式就是展示事實」、「由於疫情之故，參觀人數有限，但我希望很多人能來博物館看看」。

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據悉，「軍艦島」原只是一處淺灘，但自明治時代開始因在這裡發現煤礦而進行多次填海，面積大幅擴大，後來為開採海底煤礦而導致島上人口激增，1960年人口密度甚至達到東京23區的9倍，但1974年煤礦關閉後變成無人島，直到2015年被列入世界文化遺產而成為著名觀光景點，吸引眾多遊客。

根據本報先前報導，日韓因為二戰徵用工薪資爭議所引發的外交衝突，在去年7月演變成貿易戰等一連串的對抗，當時日本政府先是宣布管制三種關鍵半導體原料出口給南韓，日、韓2國更互相把對方從貿易白名單剔除，雙邊至今關係降到冰點。

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