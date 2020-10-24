步槍、爆裂物都備妥 美19歲青年策劃暗殺拜登遭捕

一件預謀暗殺拜登的案件在近日曝光。（法新社）

2020/10/24 08:43

〔即時新聞／綜合報導〕美國一件預謀暗殺案件在今日曝光，一名19歲青年備妥步槍、子彈和爆裂物，企圖對美國民主黨候選人拜登下手，所幸及時遭警方逮捕。

綜合外媒報導，北卡羅萊納州一名銀行員在今年5月底通知警方，銀行的停車場停放了一輛廢棄廂型車。警方到場後發現，車內竟然放有AR-15半自動步槍、一罐爆裂物、一盒子彈等殺傷性武器，另搜出了50萬美元現金，一張畫有卍字符號和飛機衝撞大樓的圖畫，以及生存指南和炸藥製作書籍。

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當天稍晚，19歲的崔斯曼（Alexander Hillel Treisman）走進銀行詢問該廂型車的下落，隨即遭到逮捕，並轉交聯邦單位進行進一步調查。

聯邦探員後續提出證據，指崔斯曼著迷於大規模槍擊和恐怖攻擊，且在3至5月期間，崔斯曼在網路上搜尋拜登的住址，並查詢槍枝法律、步槍零件和夜視鏡等訊息，4月還曾在迷因網站上貼出「我該殺了拜登嗎？」的文字。

聯邦探員提到，崔斯曼帶著AR-15步槍到新罕布夏州，接著開拔到一家溫蒂漢堡餐廳，距離拜登位於德拉瓦州的老家僅4英里，在他的任務清單上最後一個項目寫著「處決」。崔斯曼向警方供稱，他對大規模槍擊和恐怖攻擊產生興趣，他也因為拿槍擊案和911恐攻開玩笑遭朋友疏離。

除了策劃案殺外，崔斯曼也因被查出手機和其它8台裝置中存有兒童色情影像，遭法院起訴3項罪名。

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