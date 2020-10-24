共同面對中共挑戰 美歐正式啟動中國議題對話

2020/10/24 04:54

〔中央社〕面對日益嚴峻中國挑戰，美國國務卿蓬佩奧今天與歐盟外長波瑞爾正式啟動美歐中國議題對話。蓬佩奧表示，他很高興能有專屬平台，商討北京對美歐共同利益與價值帶來的挑戰。

美國國務院與歐盟對外事務部今天發布聯合新聞稿表示，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）與歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天進行電話會議，在跨大西洋夥伴架構下談論一系列共同關切議題。

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新聞稿指出，蓬佩奧與波瑞爾在會議中啟動中國議題雙邊對話，此機制是建立在美國國務院與歐盟對外事務部之間。雙方對開啟新的專屬平台，讓美歐專家得以討論全方位中國相關議題感到歡迎。

根據新聞稿，蓬佩奧與波瑞爾同意持續舉辦美歐高階官員與專家層級會議，聚焦人權、安全與多邊主義等主題。下一場高階會議預計在11個月中旬登場，會由美國副國務卿及歐盟對外事務部秘書長代表出席。

蓬佩奧透過推特（Twitter）表示，他今天與波瑞爾啟動首屆美歐中國議題對話。他說：「很高興此平台能作為一個專屬空間，用來討論北京對我們共同利益與價值造成的全方位挑戰。」

建立美歐中國議題對話的想法，最初是波瑞爾於6月中與蓬佩奧及多位歐洲外長視訊會議中提出。蓬佩奧隨即接受提議，並表示此對話架構有助美歐捍衛大西洋兩岸民主國家的自由。

在美中關係急速惡化之際，美國近幾個月積極強化美歐聯盟。蓬佩奧自7月起也頻頻訪問歐洲，接連造訪英國、丹麥、捷克、希臘及義大利等10國，對中國人權侵害作為及華為5G資安威脅提出示警。（編輯：陳正健）

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