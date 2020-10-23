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    美大選辯論》川普辯論時麥克風突然消音

    美國總統川普（Donald Trump）在週四晚間的最後一場總統大選辯論會中闡述他的健保（healthcare）計畫時，麥克風突然無法收音。（法新社）

    美國總統川普（Donald Trump）在週四晚間的最後一場總統大選辯論會中闡述他的健保（healthcare）計畫時，麥克風突然無法收音。（法新社）

    2020/10/23 22:45

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）在週四晚間的最後一場總統大選辯論會中闡述他的健保（healthcare）計畫時，麥克風突然無法收音。民主黨籍總統候選人拜登（Joe Biden）則未遭遇相同情形。兩位總統候選人的健保計畫重點都包含允許私人健保和照護既有身體狀況（pre-existing condition）。

    綜合外電報導，按照辯論規則，當一位總統候選人發言時，另一位候選人的麥克風會被切斷。而當川普即將總結他有關健保問題的答辯時，麥克風突然無法收音。辯論會主持人維爾克（Kristen Welker）緊接著轉問民主黨籍總統候選人拜登（Joe Biden）健保問題。而拜登在發言時，他的麥克風電源並未被切斷過。

    美國最高法院將在11月總統大選結束後裁定現行採用的歐巴馬健保（Obamacare）是否符合憲法。川普從2016年就倡議取消現行照護到2000萬人的歐巴馬健保，想推行更理想的健保計畫，其中一個重點是保護目前照護到1億8000萬人的私人健保，並且攻擊拜登想替全體國民強制納保。另一個重點是健保可以照護到具備既有身體狀況的人，

    拜登則推出歐巴馬健保升級後的拜登健保（Bidencare），允許私人健保，也兼顧照護既有身體狀況的人。並且攻擊川普從來就沒提出過像樣的計畫。

    民主黨籍總統候選人拜登（Joe Biden）發言時，麥克風電源並未被切斷過。（法新社）

    民主黨籍總統候選人拜登（Joe Biden）發言時，麥克風電源並未被切斷過。（法新社）

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