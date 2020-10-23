美大選辯論》川普、拜登誰講得好？美媒民調結果出爐！

2020美國總統大選倒數12天，台灣時間今日上午9點舉行最後一場官方總統辯論，由《NBC News》資深記者維爾克（Kristen Welker）挑選題目並擔任主持人，總統參選人川普、拜登就各大議題交鋒。（歐新社）

2020/10/23 20:46

〔即時新聞／綜合報導〕2020美國總統大選倒數12天，台灣時間今日上午9點舉行最後一場官辦總統辯論，由《NBC News》資深記者維爾克（Kristen Welker）挑選題目並擔任主持人，總統參選人川普、拜登就各大議題交鋒，辯論會結束後，美媒也發起民調討論「誰贏得了辯論？」然而結果卻不盡相同。

根據《CNN》 電訪調查，觀看辯論會的選民有53%認為拜登講得比較好，僅39%認為川普較優，另外，73%認為拜登對川普的批評是公正的，僅26%認為不公平。另外，有50%民眾認為川普對拜登的批評是公正的，49%則持相反看法；不過，《CNN》也承認，這次結果顯示川普的進步，因為在第一次辯論會後，只有28%的人認為川普表現較好，其中還有67%的人認為他對拜登的批評是不公平的。

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根據《福斯新聞》稍早的報導，即時民調中有74%的人認為川普表現較好，僅24%認為拜登較好。不過，目前《福斯新聞》網站已有4萬多人投票的即時民調中，認為川普表現較好的人下修至62.94%，有37.06%認為拜登表現較好。

此外，推特擁有超過20萬人追蹤的政治民意調查「political polls」專頁也發起了網路投票「誰贏得了辯論？」，目前投票者中有66.8%網友認為川普表現較好、33.2%認為拜登較佳。

推特擁有超過20萬人追蹤的政治民意調查「political polls」專頁也發起了網路投票「誰贏得了辯論？」，目前投票者中有66.8%網友認為川普表現較好、33.2%認為拜登較佳。（擷取自推特）

根據《福斯新聞》稍早的報導，即時民調中有74%的人認為川普表現較好，僅24%認為拜登較好。不過，目前《福斯新聞》網站已有4萬多人投票的即時民調中，認為川普表現較好的人下修至62.94%，有37.06%認為拜登表現較好。（擷取自福斯新聞）

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