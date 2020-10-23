稱破解川普推特！荷蘭安全專員公布密碼「超好猜」

荷蘭安全專家蓋佛斯（Victor Gevers）聲稱成功破解美國總統川普的推特密碼，讓他可以登入川普的推特帳戶查看訊息、推文及修改個人資料。川普推特示意圖。（彭博）

2020/10/23 19:26

〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭安全專家蓋佛斯（Victor Gevers）聲稱成功破解美國總統川普的推特密碼，讓他可以登入川普的推特帳戶查看訊息、推文及修改個人資料。而他指出，川普的密碼是「maga2020（2020 Make America Great Again）」即為川普競選口號「2020讓美國再次偉大！」他也稱，一天後川普的帳戶啟用了兩步驟安全驗證，特勤還感謝他的提醒，不過推特、白宮皆否認此事。

英國《衛報》引述荷蘭媒體報導，蓋佛斯表示，他這次嘗試了5次，前4次都失敗，只要再失敗一次就會被鎖住，不過他第5次嘗試川普口頭禪「maga2020」後成功登入，他更指出，川普連兩步驟安全驗證都沒使用。

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蓋佛斯說，登入之後，他發現自己突然能和8700萬名用戶交流，讓他有些慌張，而他也試圖警告川普的競選團隊、家人，還發訊息告訴推特，並標記中情局、聯邦調查局、白宮，警告川普的推特不安全，但未獲回應。蓋佛斯又說，登入成功1天之後，他發現川普的帳號開啟了兩步驟驗證，2天後，特勤單位聯繫上他，感謝他的提醒。

根據《財星》雜誌報導，白宮發言人迪爾（Judd Deere）拒絕評論此事，不過他表示，這件事絕對是錯誤訊息，「但我們不能對總統的社交媒體帳號安全程序發表評論」；另外，一位推特發言人指出，他們針對美國選舉有關的帳號有特別關注，並積極實施帳戶安全措施。

報導指出，這並不是蓋佛斯第一次說他破解了川普的帳號，2016年時，他就曾聲稱和2名同事登入了川普的推特帳號，那時候川普的密碼是他在實境秀知名的台詞「你被炒了（yourefired）」。

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