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    「挺台重返聯合國、定罪中國」 白宮請願網站連署昨達標

    日前有網友在美國白宮請願網站發起連署，內容為力挺中華民國重返聯合國、定罪中華人民共和國，該請願在昨（22）日已突破10萬門檻，白宮也必須針對此議題做出回應。（圖擷取自白宮請願網站）

    日前有網友在美國白宮請願網站發起連署，內容為力挺中華民國重返聯合國、定罪中華人民共和國，該請願在昨（22）日已突破10萬門檻，白宮也必須針對此議題做出回應。（圖擷取自白宮請願網站）

    2020/10/23 17:50

    〔即時新聞／綜合報導〕日前有網友在美國白宮請願網站發起連署，內容為力挺中華民國重返聯合國、定罪中華人民共和國，昨（22）日已突破10萬門檻，白宮也必須針對此議題做出回應。

    網友「Z.C.」於台灣雙十國慶（10日）當天在白宮請願網站發起「The Republic of China （ROC） government is the only legal democratic government representing China.」（中華民國政府是代表中國唯一的合法民主政府）連署，內容提到中共幾10年來一直對中華民國施以威嚇和羞辱，但中華民國的民主是中華民族的驕傲，中華民國的民主照耀著中國的土地，是歷史和文明的必然。

    連署指出，因此美國應立即公開承認中華民國政府是代表中國的唯一合法政府，美國應馬上公開推動中華民國重返聯合國，以取代專制並將中共定為「犯罪組織」。

    依照白宮請願網站規則，若請願連署在30天內收集達10萬份連署書，美國政府須依法在連署書設立之日起算60天內回應；原定截止日期在11月9日的「支持中華民國重返聯合國、定罪中共」連署，在10月22日已突破10萬份連署書的門檻，因此美國官方應在12月10日前有所回應。

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