「挺台重返聯合國、定罪中國」 白宮請願網站連署昨達標

2020/10/23 17:50

〔即時新聞/綜合報導〕日前有網友在美國白宮請願網站發起連署,內容為力挺中華民國重返聯合國、定罪中華人民共和國,昨(22)日已突破10萬門檻,白宮也必須針對此議題做出回應。

網友「Z.C.」於台灣雙十國慶(10日)當天在白宮請願網站發起「The Republic of China (ROC) government is the only legal democratic government representing China.」(中華民國政府是代表中國唯一的合法民主政府)連署,內容提到中共幾10年來一直對中華民國施以威嚇和羞辱,但中華民國的民主是中華民族的驕傲,中華民國的民主照耀著中國的土地,是歷史和文明的必然。

連署指出,因此美國應立即公開承認中華民國政府是代表中國的唯一合法政府,美國應馬上公開推動中華民國重返聯合國,以取代專制並將中共定為「犯罪組織」。

依照白宮請願網站規則,若請願連署在30天內收集達10萬份連署書,美國政府須依法在連署書設立之日起算60天內回應;原定截止日期在11月9日的「支持中華民國重返聯合國、定罪中共」連署,在10月22日已突破10萬份連署書的門檻,因此美國官方應在12月10日前有所回應。

