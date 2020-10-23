嗆聲美國！習近平談話稱「中國人民惹不得」

中共領導人習近平今日出席在北京人民大會堂舉行的「抗美援朝70週年紀念大會」，並發表長達38分鐘的談話，全程立場強硬，暗批美國。（歐新社）

2020/10/23 13:47

〔即時新聞／綜合報導〕中共領導人習近平今（23）日出席在北京人民大會堂舉行的「抗美援朝70週年紀念大會」，並發表長達38分鐘的談話，全程立場強硬，暗批美國，更叫囂「中國不允許任何勢力侵犯分裂領土」、「中國人民惹不得」，台灣網友看了全都笑翻了。

綜合媒體報導，中共當局今天早上在北京人民大會堂舉行「抗美援朝70週年紀念大會」，習近平和中共國家副主席王岐山及其他政治局常委都出席，習近平在會上發表長達38分鐘的談話，立場強硬，更自豪稱「偉大的抗美援朝戰爭，保衛了中國人民和平生活，穩定了朝鮮半島局勢，維護了亞洲和世界和平」。

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習近平說，韓戰讓「中國人民粉碎了侵略者陳兵國門、進而將新中國扼殺在搖籃之中的圖謀，可謂『打得一拳開，免得百拳來』，帝國主義再也不敢作出武力進犯新中國的嘗試，新中國真正站穩了腳跟。這一戰，拼來了山河無恙、家國安寧，充分展示了中國人民不畏強暴的鋼鐵意志」。

習近平過程中更是不停隔空叫囂，暗中批評對手美國，他表示「世界合作共贏才是人間正道。當今世界，任何單邊主義、保護主義、極端利己主義，根本行不通；任何訛詐、封鎖、極限施壓的方式，根本行不通；任何我行我素、唯我獨尊的行徑，任何搞霸權、霸道、霸凌的行徑，根本行不通。不僅根本行不通，最終必然死路一條」。

習近平自稱「一貫奉行防禦性國防政策」，還自詡「中國軍隊始終是維護世界和平的堅定力量」，並說「中國永遠不稱霸、不擴張，堅決反對霸權主義和強權政治」。他也強調「決不會坐視國家主權、安全、發展利益受損，決不會允許任何人任何勢力侵犯和分裂祖國的神聖領土。一旦發生這樣的嚴重情況，中國人民必將予以迎頭痛擊！」

習近平稱，中國人民深知，對待侵略者，就得用他們聽得懂的語言和他們對話，「這就是以戰止戰、以武止戈，用勝利贏得和平、贏得尊重」。他還說「中國人民不惹事也不怕事，在任何困難和風險面前，腿肚子不會抖，腰桿子不會彎，中華民族嚇不倒、壓不垮的」。

習近平更嗆聲，「在抗美援朝戰爭中，中國人民在愛國主義旗幟感召下，同仇敵愾、同心協力，讓世界見證了蘊含在中國人民之中的磅礴力量，讓世界知道『現在中國人民已經組織起來了，是惹不得的。如果惹翻了，是不好辦的』」。

中國網友看得是血脈賁張，紛紛叫好，台灣網友看了反而笑翻了，留言表示「強到被鎖科技樹鎖到要求饒?甚至還要土法煉鋼的強嗎?」、「還不是用人數流血堆出來的，可憐」、「當年韓戰，戰損比是1:20耶。中國死20人換南韓or美軍1人」、「中國人民要真的不畏強暴你們共產黨早掰了好嗎笑死」。

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