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    日本調查武漢肺炎痊癒者 14例出現脫髮後遺症

    日本國立國際醫療研究中心調查63名武漢肺炎痊癒病例，發現有複數受訪者都在發病後出現脫髮症狀。（歐新社）

    日本國立國際醫療研究中心調查63名武漢肺炎痊癒病例，發現有複數受訪者都在發病後出現脫髮症狀。（歐新社）

    2020/10/23 10:43

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）持續影響全球，病毒甚至不斷突變，令人擔憂。全球醫界學界致力鑽研這項新興疾病，近期日本則針對其後遺症有新的發現；日本國立國際醫療研究中心調查武漢肺炎痊癒病例後，發現有複數患者出現脫髮的後遺症症狀，也有患者在發病4個月後，仍然有喘不過氣及嗅覺異常、聞不到味道的症狀。研究小組目前尚在調查釐清，究竟是什麼因素釀成致後遺症的風險。

    根據《NHK》報導，該研究中心研究對象為武漢肺炎入院治療，並在今年2月至6月間出院的63名痊癒患者，調查、詢問受訪者是否有出現後遺症；這些受訪者平均年齡為48.1歲，發病約4個月時間後，有複數受訪者出現相同後遺症症狀，其中約11%（7人）的受訪者表示自己喘不過氣，10%（6人）的受訪者有倦怠、嗅覺異常症狀，另外還有1名受訪者表示自己味覺異常，嚐不到味道。

    值得留意的是，研究中心又對63名受訪者中的58人進行追加調查，大約有9名男性及5名女性共14人表示，大約在發病後2個月左右開始出現脫髮，其中5名受試者大概在脫髮症狀出現後的2個半月時間治癒，但仍有9名受試者在受訪當下仍未治癒脫髮症狀。

    針對脫髮症狀，參與研究的醫師森岡慎一郎表示，部分登革熱和伊波拉病毒出血熱患者在癒後也有出現脫髮問題，「這需要長時間的治療，可能引發患者心理方面的壓力；研究團隊將持續對此進行調查，釐清究竟是什麼因素釀成致後遺症的風險」。

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