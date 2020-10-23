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    首頁　>　國際

    一馬貪瀆案 高盛將支付逾838億和解

    2020/10/23 03:21

    〔中央社〕針對馬來西亞主權財富基金一馬發展公司（1MDB）的海外貪瀆調查案，華爾街巨擘高盛集團一家子公司今天認罪和解，同意支付超過29億美元（約新台幣838億元）罰金。

    馬來西亞高盛公司（Goldman Sachs Malaysia）在紐約布魯克林聯邦法院表示，將對違反「海外反腐敗行為法」（FCPA）認罪。作為認罪的一部分，該公司承認「明知且故意」串謀，違反美國的反賄賂法律。

    高盛在2012年和2013年三筆債券承銷業務中，為馬來西亞政府籌資65億美元；今天的和解方案解決了美國當局對這家銀行所扮演角色的調查。馬來西亞政府聲稱，一馬募資過程中有大筆資金遭挪用。

    根據和解條件，高盛將遭罰23億美元，並吐回約6億美元的不當所得。

    美國司法部表示，此一和解創下歷來違反「海外反腐敗行為法」所施加的最大罰金金額。

    馬來西亞政府7月間已表示，針對高盛涉入一馬貪瀆弊案部分，已與高盛達成一項39億美元的和解協議。

    這起醜聞發生於馬來西亞前首相納吉（Najib Razak）任內。納吉於2009年成立了一馬公司。美國司法部估計，2009年至2014年間，這項基金的高層官員及其同夥挪用了45億美元，以支付房地產，藝術品和其他奢侈品費用。

    2018年11月，美國司法部起訴涉入醜聞的兩名前高盛銀行家萊斯納（Tim Leissner）和黃宗華（Roger Ng）。

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