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    美大選風暴 7成選民擔心選後暴力 逾6成憂不公

    13日在加州提前投票的選民。（法新社）

    13日在加州提前投票的選民。（法新社）

    2020/10/22 23:36

    〔編譯管淑平／綜合報導〕爭取連任的美國總統川普，在競選期間不斷抨擊郵寄投票存有弊端，英國「獨立報」21日公佈該報所作民調，指出川普這些攻擊郵寄投票制度的言論顯然奏效，因為民調顯示，2/3的美國選民擔心這次總統選舉不公正，伴隨有高達將近3/4的選民擔心選後暴力。

    獨立報委託JL Partners民調機構的調查指出，66%的美國選民說「非常或者相當」憂慮本屆總統選舉不公平或不公正，68%懷疑選舉結果無法在投票日次日、11月4日明確，65%擔心郵寄投票不會被列入計票，或者沒被正確計算。

    川普攻擊郵寄投票公正性的言論正在發酵之跡象是，民調顯示，川普支持者中81%有此擔心，拜登支持者擔心郵寄投票有弊端的佔59%；擔心選舉舞弊的比例，川普支持者有78%，拜登支持者51%。

    對選舉公正的憂慮，也導致選民擔心選後不平靜。這份訪問全美1034人的調查指出，72%選民「非常或者相當」擔心選後暴力，川普支持者和拜登支持者各有77%、73%對此憂心忡忡。

    JP Partners創辦人強森（James Johnson）向「獨立報」說，「有一片很大的烏雲壟罩這次選舉：對選舉程序本身的擔心達到空前程度」，不分黨派的大多數人都擔心選舉會不會公平、公正，不論是會部會正確計算郵寄投票或者是否有舞弊，「若選舉結果接近，或者開票夜就爆爭議，那麼一場完美風暴就即將來臨」。

    川普15日在邁阿密舉行「市民大會」，場外一批拜登支持者嗆聲。（路透）

    川普15日在邁阿密舉行「市民大會」，場外一批拜登支持者嗆聲。（路透）

    15日川普在邁阿密舉行市民大會前，場外聚集支持者。（路透）

    15日川普在邁阿密舉行市民大會前，場外聚集支持者。（路透）

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