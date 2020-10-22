等著瞧！川普：連任後要對中國做「很多事情」

川普表示，連任後，「我們將對中國做很多事情」。（法新社）

2020/10/23 00:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前參與在白宮舉行的市政廳活動，接受《本週美國（America This Week）》主持人波林（Eric Bolling）專訪。其中，川普被問到如果當選連任，將如何處理中國問題？會不會因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）對中國求償？川普表示，「我們將對中國做很多事情」。

川普受訪時被波林追問，若他當選，在第二任期內將會如何處理中國？波林並問，是不是會要求中國為了疫情造成的損害賠償？對此，川普沒有正面答覆，他指出，中國的所作所為是可恥的，「我們將對中國做很多事情」。

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訪問中，川普痛批拜登「被中國收買」，川普說，拜登讓中國擺脫謀殺罪嫌，讓中國從美國偷走了所有的東西，為此，他所設下的關稅以及其他政策，已經從中國拿回數十億美元。川普並指責中國導致美國人必須戴口罩上街，也讓白宮和國會必須為了疫情救助計畫的1.8兆至2.4兆美元預算而陷入談判僵局，「都是中國害的！」

對於波林再問，是否要中國為美國的經濟損失付出代價時，川普則意味深長表示，「你等著瞧，你等著瞧！」

根據《WHAM》報導 ，白宮一些顧問和共和黨議員曾提議，應該要中國為了造成疫情大流行導致的經濟損失做出數兆美元的賠償，不過中國拒絕承擔責任，反指責美國對疫情控制不當。此外，中國經濟已從疫情大流行中反彈，比上一季增長了4.9個百分點。

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