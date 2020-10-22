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    拉攏愛爾蘭裔選票！拜登表態不挺英國重設北愛硬邊界

    強森計畫廢棄現存脫歐條款，冒險在《受難日協議》簽定幾十年之後，再次於北愛爾蘭（屬於英國）和愛爾蘭共和國（屬於歐盟）之間設立硬邊界。（美聯社）

    強森計畫廢棄現存脫歐條款，冒險在《受難日協議》簽定幾十年之後，再次於北愛爾蘭（屬於英國）和愛爾蘭共和國（屬於歐盟）之間設立硬邊界。（美聯社）

    2020/10/23 01:06

    〔即時新聞／綜合報導〕顧選票？美國民主黨籍總統候選人拜登（Joe Biden）已表明，英國若脫歐後與愛爾蘭關係處理不慎，設立硬邊界（hard boarder），危害北愛爾蘭安寧，一旦他入主白宮，兩國將不會有貿易協議。

    除了拜登，川普政府近幾週也表達了對《受難日協議》的支持。美國駐北愛爾蘭特使馬瓦尼（Mick Mulvaney）上個月已經表明，美國聯邦政府都同意，如果愛爾蘭島重設硬邊界，美方不會繼續進行與英國的任何潛在貿易協議。

    綜合外電報導，身為愛爾蘭後裔的拜登最近幾週為愛爾蘭裔美國人舉行了多次網路集會固票。拜登的競選團隊週末發表聲明，強調他如果當選美國總統，將如何與愛爾蘭裔美國人和愛爾蘭合作，並指出英國若在脫歐之後損害到北愛爾蘭的安寧，脫歐後的英國和美國將不會有任何貿易協議。

    按照英國首相強森（Boris Johnson）的計畫，他將廢棄現存脫歐條款，冒險在《受難日協議》（Good Friday agreement，另稱《貝爾法斯特協議》）簽定幾十年之後，再次於北愛爾蘭（屬於英國）和愛爾蘭共和國（屬於歐盟）之間設立硬邊界。

    1968年到1998年，北愛爾蘭境內的共和派與保皇派持續發生流血衝突，直到1998年簽定《受難日協議》。在北愛爾蘭和愛爾蘭共和國之間設立硬邊界可能會引起北愛爾蘭境內的共和派異議份子發動恐怖攻擊。現存的脫歐條款已談妥兩國之間不設硬邊界。

    身為愛爾蘭後裔的拜登警告英國若在脫歐之後損害到北愛爾蘭的安寧，脫歐後的英國和美國將不再有任何貿易協議。圖為拜登在愛爾蘭的遠房親戚。（法新社）

    身為愛爾蘭後裔的拜登警告英國若在脫歐之後損害到北愛爾蘭的安寧，脫歐後的英國和美國將不再有任何貿易協議。圖為拜登在愛爾蘭的遠房親戚。（法新社）

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