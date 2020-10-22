美總統大選倒數 6前商務部長聯名公開挺拜登

不分黨派的6位美國前商務部部長發表公開信為民主黨籍總統候選人拜登（見圖）背書，認為拜登可以領導美國社會回歸安定。（路透）

2020/10/22 23:02

〔即時新聞／綜合報導〕6位美國前商務部部長（Secretary of Commerce）發表公開信為民主黨籍總統候選人拜登（Joe Biden）背書，認為拜登可以領導美國社會回歸安定。

據美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）報導，6位美國前商務部部長分別是在民主黨籍總統政府工作的普利茲克（Penny Pritzker）、駱家輝（Gary Locke）、戴利（Bill Daley）、峰田（Norm Mineta）、坎特（Mickey Kantor），以及曾為共和黨籍小布希政府工作的古鐵雷斯（Carlos Gutierrez），他們聯合發表公開信為拜登背書。

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美國今年經濟因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情衰退，預估將有800萬個工作機會消失、400萬個企業倒閉。

報導指出，雖然這封信並未直接提及現任美國總統川普（Donald Trump），但批評川普的意味很明顯：在面臨疫情和經濟衰退的挑戰時，川普並未領導美國回歸穩定。

商務部是最少政治色彩的美國政府機關之一，例如2016年底川普任命羅斯（Wilbur Ross）為商務部部長時，這封信的其中一位署名者戴利便評價：「這是個很好的人選。」

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