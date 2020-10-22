喬治亞銀行遭武裝匪徒闖入 拿手榴彈挾持43人勒贖1400萬

武裝匪徒挾持最後3名人質逃離現場。（美聯社）

2020/10/22 20:54

〔即時新聞／綜合報導〕南高加索國家喬治亞週三發生一起武裝匪徒闖入銀行挾持人質勒贖事件，這名匪徒挾持在場的43人並要求50萬美金（約1430萬新台幣）的贖金，並與喬治亞警方談判，雖然在成功得手贖金後將大部分人質釋放，但仍帶走包含警方談判人員在內的3名人質離開；據稱被帶離的人質也被釋放，喬治亞當局強調會持續追捕這名武裝匪徒。

綜合外媒報導，有名身穿軍裝、戴著頭罩並攜帶步槍手榴彈的武裝匪徒，在週三下午闖入喬治亞西部的祖格迪迪（Zugdidi）當地一間銀行，挾持在場包含員工、顧客在內共43人當作人質，勒索50萬美元的贖金。

請繼續往下閱讀...

當地警方獲報後，趕緊出動大批警力包圍現場，警方與匪徒持續談判到深夜，最終當地警局局長加爾達瓦（Avtandil Galdava）決定犯險與現場人質進行互換；最後大部分人質陸續被匪徒釋放，在警方的保護下送往安全地區，而匪徒挾持包含加爾達瓦在內共3名人質從銀行逃脫。

據稱最後的3名人質在數小時後也全數獲釋，但匪徒已消失無蹤；喬治亞官方並沒有透露談判結果，也沒有說明關於贖金等要求，僅強調警方已封鎖事發區域，會持續且積極的調查與追捕在逃匪徒，並確保當地居民、警方的安全。

警方獲報銀行遭搶後，立刻派遣警力封鎖現場。（美聯社）

喬治亞警方護送獲釋人質。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法