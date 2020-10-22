一年前因民怨下台 哈里里再獲任命為黎巴嫩總理

前總理哈里里（見圖）今日在國會磋商中贏得多數支持，再度被任命為總理，肩負籌組新政府的重任。（法新社）

2020/10/22 20:04

〔即時新聞／綜合報導〕黎巴嫩在首都貝魯特港口大爆炸後，政府持續難產，前總理哈里里（Saad Hariri）今（22）日在國會磋商中贏得多數支持，再度被任命為總理，肩負籌組新政府的重任。

綜合外媒報導，黎巴嫩總統奧恩（Michel Aoun）今日與國會議員進行重要磋商，在結果出爐前，外界已普遍預計哈里里再度被任命為總理。哈里里1年前在全國各地爆發大規模示威，民眾為該國貪腐問題嚴重、政府無能和經濟惡化等上街抗議後，選擇辭職。

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哈里里的繼任者迪亞布（Hassan Diab）的貝魯特港口大爆炸後辭職，讓黎巴嫩面臨新一輪政治動盪期，哈里里支持的外交官阿迪布（Mustapha Adib）上月初被任命為總理，但因無法組建新內閣而陷入政治僵局，在上月26日宣布請辭。

哈里里今日在議會118席中贏得65票支持後，獲得籌組新一屆政府的權利。但他未能獲得2個主要基督教政府的支持，包括奧恩創立的自由愛國運動（Free Patriotic Movement），預計未來將面臨大挑戰，但若成功組閣，將是哈里里第4次擔任總理。

黎巴嫩政府依教派分配權力，總理必須是遜尼派穆斯林，總統是馬龍派基督徒（Maronite Christian），議長必須出自什葉派。許多反建制抗議者對哈里里回鍋感到沮喪，呼籲結束權力分配制度。

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