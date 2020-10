爆料拜登兒醜聞自己也陷「摸鳥」疑雲 朱利安尼急澄清

2020/10/23 00:11

〔即時新聞/綜合報導〕喜劇電影《芭樂特2》明(23)日即將在美國上映,卻傳出川普私人律師、前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)被拍到不雅畫面,當與假扮記者的芭樂特女兒錄完專訪後,一同進房間小酌,卻疑似伸入自己的褲檔撫摸生殖器。對此,朱利安尼說他當時是在「調整衣服」。

綜合外媒報導,23日即將上映的惡搞喜劇片《芭樂特2》中,有一片段是朱利安尼接受假扮記者的芭樂特女兒採訪,之後,這女演員提議朱利安尼一同進小房間小酌。

但朱利安尼竟被小房間內的隱藏式攝影機拍攝到,與女演員聊天之時,將手伸入自己的褲檔,疑似在撫摸生殖器。隨後芭樂特更衝進來喊:「她才15歲,對你太老了!」這些畫面更被剪進電影之中。

不過,朱利安尼則透過WABC電台的專訪澄清,當時因為要取下藏在襯衫裡的麥克風,調整完想把襯衫塞進褲子裡,強調「他保證沒有做出不恰當的行為」。

這部電影在今年7月拍攝時也惹出不少風波,在電影中對朱利安尼進行假採訪,在談話過程中突然闖入一名穿著粉紅色比基尼泳衣的人,當時朱利安尼還報警,事後才得知是扮演芭樂特的演員科恩(Sacha Baron Cohen)。

因此,朱利安尼也在推特表示,柯恩不是刻意製造話題、就是「完全的騙子」,甚至他還認為這是想轉移大眾對拜登「電郵門」關注的手段。

(1) The Borat video is a complete fabrication. I was tucking in my shirt after taking off the recording equipment.



At no time before, during, or after the interview was I ever inappropriate. If Sacha Baron Cohen implies otherwise he is a stone-cold liar.