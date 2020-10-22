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    爆料拜登兒醜聞自己也陷「摸鳥」疑雲 朱利安尼急澄清

    朱利安尼（見圖）在一齣新電影中疑似被隱藏攝影機拍到「摸鳥」，對此，朱利安尼說，他當時是在「調整衣服」。（美聯社）

    朱利安尼（見圖）在一齣新電影中疑似被隱藏攝影機拍到「摸鳥」，對此，朱利安尼說，他當時是在「調整衣服」。（美聯社）

    2020/10/23 00:11

    〔即時新聞／綜合報導〕喜劇電影《芭樂特2》明（23）日即將在美國上映，卻傳出川普私人律師、前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani）被拍到不雅畫面，當與假扮記者的芭樂特女兒錄完專訪後，一同進房間小酌，卻疑似伸入自己的褲檔撫摸生殖器。對此，朱利安尼說他當時是在「調整衣服」。

    綜合外媒報導，23日即將上映的惡搞喜劇片《芭樂特2》中，有一片段是朱利安尼接受假扮記者的芭樂特女兒採訪，之後，這女演員提議朱利安尼一同進小房間小酌。

    但朱利安尼竟被小房間內的隱藏式攝影機拍攝到，與女演員聊天之時，將手伸入自己的褲檔，疑似在撫摸生殖器。隨後芭樂特更衝進來喊：「她才15歲，對你太老了！」這些畫面更被剪進電影之中。

    不過，朱利安尼則透過WABC電台的專訪澄清，當時因為要取下藏在襯衫裡的麥克風，調整完想把襯衫塞進褲子裡，強調「他保證沒有做出不恰當的行為」。

    這部電影在今年7月拍攝時也惹出不少風波，在電影中對朱利安尼進行假採訪，在談話過程中突然闖入一名穿著粉紅色比基尼泳衣的人，當時朱利安尼還報警，事後才得知是扮演芭樂特的演員科恩（Sacha Baron Cohen）。

    因此，朱利安尼也在推特表示，柯恩不是刻意製造話題、就是「完全的騙子」，甚至他還認為這是想轉移大眾對拜登「電郵門」關注的手段。

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