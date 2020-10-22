拜登租美鐵列車跑選戰 共和黨質疑：佔用鐵路資源

有「美鐵喬」（Amtrak Joe）之稱的民主黨籍總統候選人拜登（Joe Biden）在競選期間包租美國國家鐵路公司（Amtrak，簡稱美鐵）列車進行競選活動，遭質疑佔用鐵路資源。（美聯社）

2020/10/22 20:23

〔即時新聞／綜合報導〕共和黨籍眾議員質疑有「美鐵喬」（Amtrak Joe）之稱的民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）在競選期間包租美國國家鐵路公司（Amtrak，簡稱美鐵）列車進行競選活動，將佔用本就吃緊的鐵路資源，因此公開致信美鐵CEO，追查拜登使用美鐵的相關紀錄。拜登陣營則回應，任何人都能包租美鐵列車。

據《福斯新聞》報導，拜登擔任德拉瓦州（Delaware）參議員的30年間，有多年每天早晚都搭火車通勤來往華府，讓他得到「美鐵喬」（Amtrak Joe）的外號，而他在這次總統大選期間則包租美鐵列車跑選舉行程。

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武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情當前，美鐵面臨財政赤字問題，砍掉約2000名員工，縮減服務。眾議會交通與基礎建設委員會（Transportation and Infrastructure Committee）委員共和黨籍眾議員克勞福（Rick Crawford）、派里（Scott Perry）、史馬克（Lloyd Smucker）、吉布斯（Bob Gibbs）週二聯名公開致信美鐵CEO弗林（William Flynn），質疑拜登在競選期間包租美鐵前往賓夕法尼亞州（Pennsylvania）和俄亥俄州（Ohio）進行競選活動會佔用本就吃緊的鐵路資源，不符合全美的納稅人權益，甚至是美鐵本身的利益。他們也詢問，在供需緊張的情況下，拜登在競選期間包租美鐵是否會導致貨物列車延誤？

基於拜登陣營拒絕公開他們包下美鐵的總金額，共和黨籍眾議員們想確保拜登陣營並沒有享受折扣優惠，準備追查拜登陣營包租美鐵的總金額及美鐵運行拜登專屬列車的總成本。他們要求這些資訊必須在11月2日前提交給委員會。

拜登陣營對這封信的回應是任何人都能包下美鐵列車。根據聯邦選舉委員會（Federal Election Commission）9月份的報告，拜登陣營付了26萬5000美元（約760萬台幣）給美鐵。

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