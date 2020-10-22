日本去年拒絕10647位外國人入境 中國泰國土耳其人居前三

日本出入國居留管理廳最新統計，2019年因謊報入境目的等而遭拒絕入境的外國人人數，達到10647人，相隔12年再度破萬人，其中中國人有3765人，約占35％為最多。圖為成田機場航廈內人山人海。（法新社）

2020/10/22 18:14

〔即時新聞／綜合報導〕日媒報導，日本出入國居留管理廳最新統計，2019年因謊報入境目的等而遭拒絕入境的外國人人數，達到10647人，相隔12年再度破萬人，其中中國人有3765人，約占35％為最多。

綜合日媒報導，繼2007年以來，日本2019年因謊報入境目的等原因，遭拒絕入境的外國人人數再度破萬人，達到10647人，比上一年增加了1468人，成長約16％。

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這1萬多名遭拒絕入境的外國人當中，中國人占了3765人為最多，比例約為35％，且比2018年大幅增加約1.8倍；第二是泰國人1398人；第三則是土耳其人925人。來自這三個國家的人佔總數的將近60％。

報導指出，這些外國人被拒絕入境的理由，多數是被懷疑要在日本進行非法工作，卻謊稱是來觀光或探親。因日本政府對其入境目的有所疑慮而拒絕入境的外國人高達8890人，占83.5％。

另外，從拒絕入境的機場來看，成田機場共拒絕5487人超過半數最多，再來是關西機場2022人、羽田機場1344人、中部機場964人以及福岡機場262人。

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