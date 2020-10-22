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    中國取代美國國際地位吃癟 路透分析指「戰狼外交」弄巧成拙

    中國戰狼外交在國際間引發排斥。（路透）

    中國戰狼外交在國際間引發排斥。（路透）

    2020/10/22 08:12

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普的「美國優先」政策，削減了美國在國際社會中的影響力，起初外界預料，這樣的情況將讓虎視眈眈的中國補上美國老大哥空缺，但外媒分析，在近來一連串中共的「戰狼外交」下，中國填補權力真空的成效並不顯著。

    《路透》報導，川普上任後接連撤除巴黎氣候協議、跨太平洋戰略經濟夥伴關係協議、聯合國人權理事會、聯合國教育、科學及文化組織、伊朗核協議等，明年7月還要退出世界衛生組織（WHO）；反之，中國在習近平主政期間試圖擴大全球影響力，在聯合國的15個機構中就有4個是由中國官員領銜，但這段期間卻沒能把握機會進一步擴張，僅獲得一些零星成果。

    卡內基-清華全球政策中心主任韓磊（Paul Haenle）指出，中國試著在美國抽離國際社會之際取得優勢，藉此達成自己的目標，「然而，把日漸強大的影響力轉換成為外交政策上的成功，中國在這方面遇到了困難。」

    報導指出，中國在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發之初的錯誤應對，激起了全球反彈，後續還有壓制香港、新疆維吾爾族大規模監禁、南海島嶼軍事化、對台灣文攻武嚇及其它更激進的「戰狼外交」，再再侵蝕了國際社會對中國的信心。

    前美國國務院代理亞太助卿董雲裳（Susan Thornton）表示，「許多人視美國退出國際機構給了中國大好機會，但讓人感到訝異的，是中國所謂的戰狼外交如何地削弱了他們取得優勢的能力。」

    報導另指中國外交部長王毅因香港國安法議題，在訪歐期間遭其他國家非議；此外，皮尤研究中心所做的調查指出，包含美國在內的先進國家，對中國的負面看法在過去一年大幅增長。

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