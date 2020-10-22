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    共抗中俄 美防長：擬強化與志同道合民主國家盟誼

    2020/10/22 00:24

    〔中央社〕美國國防部長艾斯培今天公布「同盟與合作關係發展方針」，擬藉由軍售鞏固美國與部分「志同道合民主國家」的聯盟關係，以竭力遏止中國與俄羅斯的全球影響力。

    艾斯培（Mark Esper）雖然沒有具體指出是那些志同道合的民主國家，不過他說，已採取措施以鬆綁出口「重要」武器系統的限制與盡快核可，並且將運用「同盟與合作關係發展方針」（Guidance for Development for Alliances and Partnerships, GDAP）發掘軍售的良機及保護美國市場。

    他舉出最近鬆綁出口戰場無人機的限制為例。這是美國可能賣給台灣與阿拉伯聯合大公國的軍備。

    艾斯培說，國防部將有系統監控管理美國和夥伴國家的關係，目的是為了尋求協調軍事合作的方法及推動美國軍售。

    他表示：「美國的盟友與夥伴網路給了我們讓對手無法匹敵的不對稱優勢。」他說這個網路是「以國際規範為基礎的秩序的支柱」，而「中國與俄羅斯的盟友合起來大概還不到10個」。

    艾斯培指出，中國藉由脅迫和財務陷阱與像是緬甸、柬埔寨與寮國等弱勢國家結盟，而國家越小需求越多，來自中國的壓力就更沉重。

    他說，他已訪問馬爾他、蒙古、帛琉等國以建立防衛關係，美國也計劃在東歐有更強的防衛力量，包括在波蘭駐軍。

    中國外交部發言人趙立堅在北京答覆記者時回應，艾斯培的這項宣布是個「戰略誤判」，意圖把中國形塑為「對手」。

    不過，艾斯培是在美國總統大選前兩週公布這項倡議，若11月3日川普敗選，艾斯培可能在明年1月被撤換。

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