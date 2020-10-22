安捏甘厚？德衛生部長確診前出席內閣會議 與會者免檢疫

德國衛生部長史巴恩。（歐新社）

2020/10/22 00:15

〔編譯張沛元／綜合報導〕德國政府發言人表示，21日下午確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19） 的衛生部長史巴恩（Jens Spahn），當天稍早曾出席一場內閣會議，但與會的其他部長並不需要接受檢疫。

該發言人還說，總理官邸嚴格遵守衛生與社交距離的規定，內閣會議亦然，其目的就是要確保就算與會者中有人稍後確診，其他甚至所有與會者也不需要檢疫。

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