為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    安捏甘厚？德衛生部長確診前出席內閣會議 與會者免檢疫

    德國衛生部長史巴恩。（歐新社）

    德國衛生部長史巴恩。（歐新社）

    2020/10/22 00:15

    〔編譯張沛元／綜合報導〕德國政府發言人表示，21日下午確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19） 的衛生部長史巴恩（Jens Spahn），當天稍早曾出席一場內閣會議，但與會的其他部長並不需要接受檢疫。

    該發言人還說，總理官邸嚴格遵守衛生與社交距離的規定，內閣會議亦然，其目的就是要確保就算與會者中有人稍後確診，其他甚至所有與會者也不需要檢疫。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》早上才開完內閣會議 德國衛生部長確診
    2020/10/22 00:03

    武漢肺炎》早上才開完內閣會議 德國衛生部長確診
    武漢肺炎》關西大學爆發群聚感染 1500餘名學生在家待命
    2020/10/21 21:40

    武漢肺炎》關西大學爆發群聚感染 1500餘名學生在家待命

    消費旺季 投資正當時
    英國單日死亡數創4個月新高 曼徹斯特列最高警戒
    2020/10/21 09:41

    英國單日死亡數創4個月新高 曼徹斯特列最高警戒
    武漢肺炎》德國單日確診超過7000例 再創新高
    2020/10/16 21:23

    武漢肺炎》德國單日確診超過7000例 再創新高

    華南銀行打造友善住宅、推動在地安老
    國際今日熱門
    預告「電郵門」 朱利安尼：大選前10天公布拜登家族醜聞
    2020/10/21 06:09

    預告「電郵門」 朱利安尼：大選前10天公布拜登家族醜聞

    美媒：拜登女婿涉入武肺醫療 吹捧中國是抗疫表率
    2020/10/21 06:38

    美媒：拜登女婿涉入武肺醫療 吹捧中國是抗疫表率

    川普選前端外交戰果 美俄即將達成凍結核彈頭、延長限武條約
    2020/10/21 06:05

    川普選前端外交戰果 美俄即將達成凍結核彈頭、延長限武條約

    下世紀恐撞地球小行星 NASA探測器成功著陸採樣
    2020/10/21 10:26

    下世紀恐撞地球小行星 NASA探測器成功著陸採樣

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播