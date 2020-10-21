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    贏對地方才是重點！ 美總統大選決勝這9州

    川普14日在愛荷華州造勢會場上的支持者。（路透）

    川普14日在愛荷華州造勢會場上的支持者。（路透）

    2020/10/21 23:52

    〔編譯管淑平／綜合報導〕今年的美國總統選舉中，民主黨候選人拜登強打穩健牌，在全國和搖擺州民調均保持領先。不過，由於美國總統選舉採用「選舉人團」的間接選舉制度，候選人勝選繫於贏得多少選舉人票，川普2016年因為「贏對地方」，即使輸了普選，還是入主白宮，「福斯新聞」報導指出，今年的勝負將取決於9個州，這9州共有141張選舉人票。

    佛州：最大的總統選舉傳統戰場，握有29張選舉人票，這20年來該州在總統選舉支持共和黨、民主黨的比例約各半，被兩陣營列為重點搶攻區，目前由拜登微幅領先川普。拜登日前造勢時突顯佛州的重要性，「在佛州這裡，你們能決定這次選舉結果。我們贏了佛州，選舉就結束了。」

    亞利桑那州：支持共和黨的傳統「紅州」，近68年總統選舉僅1996年被民主黨的柯林頓攻下。4年前川普在此稱勝，卻只贏3個百分點。近期民調顯示，拜登在爭取該州11張選舉人票上，以個位數差距佔上風。

    北卡羅來納州：選舉人票15張，近10年總統選舉，除了2008年以外都投給共和黨。4年前川普在該州開低走高，以3.6個百分點差距擊敗希拉蕊。

    賓州和威斯康辛州：選舉人票各為20張、10張，都是4年前被川普打破的民主黨「藍牆」，但僅是險勝，目前民調由拜登些微領先。

    俄亥俄州：2004年小布希贏得連任的決勝州，但在08、12年倒向民主黨，16年被川普橫掃，搶下18張選舉人票，寫下該州將近30年來總統選舉得票率差距最大紀錄。

    愛荷華州：與俄州一樣，這次選戰起跑階段還不被認為是戰場州，但是在拜登陣營極力猛攻下，目前拜登與川普在俄州基本上平手，愛州是拜登微幅領先。該州選舉人票6張。

    喬治亞州：16張選舉人票，最近一次總統選舉被民主黨拿下是1992年，是這20年來的共和黨常勝區，不過，4年前川普在此僅以5個百分點勝出。

    密西根州：16張選舉人票，近7次總統選舉中，6次投給民主黨，4年前轉為支持共和黨的川普。川普目前在該州白人勞工階級選民支持度不比4年前水準，希望激發非裔選民出來投票，拉抬勝選機率。

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