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    巴基斯坦反對黨發動全國示威 引發軍警交戰

    巴基斯坦11個主要反對黨最近組成聯盟，發動一系列全國性示威集會活動，卻引爆了軍警之間的衝突，被當地媒體形容為內戰，並傳出軍警之間互有傷亡。（路透）

    巴基斯坦11個主要反對黨最近組成聯盟，發動一系列全國性示威集會活動，卻引爆了軍警之間的衝突，被當地媒體形容為內戰，並傳出軍警之間互有傷亡。（路透）

    2020/10/21 23:56

    〔中央社〕巴基斯坦11個主要反對黨最近發動一系列全國性示威活動，要求軍方停止干預政治及總理下台，引爆準軍事部隊綁架一名警察局長逼迫他逮捕反對黨人，結果軍警交戰，動盪加劇。

    綜合新德里電視台（NDTV）、巴基斯坦當亞電視台（Dunya TV）今天報導，巴基斯坦準軍事部隊遊騎兵（Rangers）昨晚在信德省（Sindh）南部被控攻擊南信德警察局長馬哈爾（Mushtaq Ahmed Mahar）住宅並綁架他4小時，逼迫他簽署命令逮捕反對黨領袖。

    這導致遊騎兵與警方相互開槍，被媒體形容是內戰爆發；還有媒體報導，至少有5名巴基斯坦軍官及10名警察在這起衝突中喪生。

    巴基斯坦陸軍司令巴吉瓦（Qamar Javed Bajwa）已下令調查此案，但巴基斯坦總理辦公室沒有發表評論。

    警察局長被綁架，在信德省史無前例，也讓當地幾乎所有高階警官今天請假，抗議準軍事部隊的「羞辱」。

    報導說，巴基斯坦11個主要反對黨最近組成聯盟，發動一系列全國性示威集會活動，要求治國無方導致巴基斯坦糧食短缺和通貨膨脹的總理伊姆蘭汗（Imran Khan）下台，同時也要求軍方停止干政，因而引發這場伊姆蘭汗執政2年來最嚴重的政治危機。

    巴基斯坦軍方1949年以來曾直接統治巴基斯坦，之後也在外交和國家安全政策上發揮關鍵作用；現任總理伊姆蘭汗更被反對黨指控，是在軍方背後支持下取得政權；也因而在伊姆蘭汗上台後，明令禁止批評軍隊和司法部門。

    在爆發軍警交戰之前，伊姆蘭汗領導的政府已逮捕記者和反對黨領袖，其中一些人因批評伊姆蘭汗政府，遭控叛國罪。

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