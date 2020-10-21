印度逮3間諜為中國情蒐 鎖定重要機構內部資料

印度逮捕3名為中國情蒐的間諜，目前都關押在新德里的提哈監獄。（路透）

2020/10/21 23:28

〔中央社〕印度9月逮捕涉嫌為中國蒐集情報的3名間諜近一個月後，消息人士透露，這3名間諜涉嫌在印度蒐集包括總理辦公室在內的重要機構內部資料，及重要機構高官的資料。

印度Zee News今天引述不具名消息人士說，調查機構在審問9月逮捕的中國女子石青（Qing Shi，音譯）、為中共黨媒環球時報撰文的印度記者夏瑪（Rajeev Sharma）和尼泊爾籍男子辛赫（Sher Singh）後，發現中國當局要求這個間諜小隊在印度蒐集重要機構內部資料，包括印度總理辦公室的文件。

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這名人士說，石青還被中國當局要求蒐集印度其他重要機構的高層官員資料。

消息人士指出，石青也在加爾各答透過中國摩訶菩提寺（Mahabodhi Temple）僧侶認識一名有影響力的女子，並透過這名女子取得機密與重要文件，再由石青翻譯成中文，這些文件都已交給中國共產黨重要領導人的丁姓妻子和一名姓周的人士。

印度情報機構已對此案進行全面調查，同時也在加爾各答等多地訊問許多涉案者。

目前，石青、辛赫和夏瑪仍被關在新德里的提哈監獄（Tihar Jail）。

新德里警方先前表示，依觸犯「官方機密法」（Official Secrets Act）逮捕的夏瑪已坦承，他參與機密文件的收購，並透過不同數位管道把這些機密文件交付給在中國昆明、名為麥可（Michael）和喬治（George）的中國情報官。

德里法院已於19日駁回夏瑪提出保釋申請，理由是有足夠讓罪名成立的證據與資料紀錄在案。

根據調查，夏瑪每次任務完成會獲得中國情報人員支付500美元（新台幣1萬4333元），從2019年迄今，夏瑪已獲得300萬盧比（近新台幣117萬元）。石青和辛赫負責向夏瑪交付酬金。

夏瑪是在9月14日被查獲持有機密文件，遭到警方逮捕。

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