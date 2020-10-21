月領22K「世界最窮總統」 宣布退出政壇

烏拉圭前總統穆西卡20日宣布引退政壇。他擔任總統期間，執政成績優異，深獲民心。（法新社）

2020/10/21 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕深受人民愛戴的烏拉圭前總統穆西卡（Jose Mujica），本月20日宣布從政壇引退，坦承健康問題是他退休的主要原因之一。穆西卡在擔任總統任期內維持一貫清廉簡樸風格，還被稱為是「世界上最貧窮的總統」。

綜合外媒報導，卸任總統候轉戰成為參議員的穆西卡，20日在議會上發表談話表示，自己患有慢性免疫系統疾病，加上今年武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情大流行，且在議會工作需要常與他人交談、到處走動，考慮到身體狀況和已經高齡85歲的年紀，決定退休。

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穆西卡2010至2015年擔任總統期間，執政成績優異，烏拉圭在那幾年GDP迅速上升，經濟變得十分繁榮。儘管如此，穆西卡仍堅持節儉度日，與妻子放棄了豪華的總統官邸，選擇繼續居住在首都蒙得維亞郊區的破舊農舍；任內以清廉簡樸風格聞名，開一台老金龜車，甚至每個月捐出自己9成薪水作慈善，深得民心，國際間也擁有良好聲譽。

因為慷慨捐薪，穆西卡每月實領778元美金（約新台幣22000元），被外界稱作是「世界上最窮的總統」，但樂觀的他自譽是「拉丁美洲最受歡迎的總統」，也確實他2015年卸任總統時，大批烏拉圭國民到場參加他的告別演說，還有人激動落淚。

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