可旅遊不能立法會選舉？港府：恐冬季疫情重燃非「怕輸」

圖為香港立法會議場。（歐新社）

2020/10/22 00:04

〔即時新聞／綜合報導〕香港立法會原定在今年9月進行改選，但當時港府以武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）大流行為由強行延至明年，然而現今香港疫情又趨於緩和；港府官員21日在立法會被問及是否提前改選時表示，延後改選沒有任何政治因素，「純粹保護港人健康」，但因為考慮專家指出冬季可能疫情重燃，目前沒有計畫提前改選，更強調絕非「怯戰」。

綜合外媒報導，民主黨立法會議員許智峯表示，如今香港疫情趨緩和，港府放寬港人去酒吧、餐廳的防疫限制，又鼓勵在香港本地旅遊，然而卻不許港人投票，質疑港府是不是「怕輸」，怕民主派一舉奪得立法會過半席次。

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而負責掌管選舉事務的政制及內地事務局長曾國衛在立法會備詢時回應，所有稱港府怕輸才延後立法會改選的說法，全部都是「陰謀論」，更指去年也如期舉行區議會改選；他強調，港府絕非「怕輸」，是因為香港疫情還沒受到控制，再加上專家認為冬季可能出現第4波疫情，若現在舉行投票會涉及440萬名登記選民，恐會增加防疫風險，因此為求公平以及防疫，港府目前沒有現在進行選舉的計畫。

香港立法會改選原定在今年9月，然而選前被港府以疫情嚴峻為由，延後至明年9月5日舉行，但因為民主派當時氣勢如虹，有望首次一舉贏得過半席位，外界便質疑建制派控制的港府根本是「怯戰」，才藉口疫情出奧步延期選舉，藉此暫避鋒芒。

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