逆天了！傳國師請願將清華大學改名「習近平大學」

習近平的「經濟國師」之一鄭永年，傳出發起連署，提議將習母校清華大學更名為「習近平大學」（翻攝自Change.org網站）

2020/10/21 22:28

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國領導人習近平「經濟國師」之一的香港中文大學深圳分校講座教授鄭永年，傳出18日在請願網站「Change.org」向中共中央委員會、中國國務院教育部、清華大學發起請願書，籲請將習近平的母校清華大學改名為「習近平大學」，引發「翻牆」中國網友熱議，有人建議乾脆「直接讓習近平在天壇登基稱帝，建紅色包子王朝」。

中國國家主席習近平8月24日召集9名經濟學者舉行會議，首度曝光包括鄭永年在內9位經濟國師，不過鄭永年隨即被踢爆，在擔任新加坡國立大學東亞研究所所長期間，曾性騷擾2名女職員。鄭則一概否認相關指控。

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鄭永年領銜的這份請願書，名為「高舉習近平主義旗幟，引領中國邁向新紀元」，強調高舉習近平主義旗幟，就必須將習總母校清華大學更名爲習近平大學，堅持用習近平主義培育中國最優秀的青年才俊，在習近平大學用習近平主義武裝出一批批具有堅定習近平主義理想的各行各業中國精英。

請願書共同發起人還包括國務院參事室黨組書記/主任王仲偉、南洋理工大學校友會會長沈根林，以及中共上海嘉定區南翔鎮黨委書記嚴健明。到台灣時間21日晚間9時左右，約有78人響應連署，但請願書真偽仍有待確認。

根據官方說法，習在1978年取得清華大學化學系的大學文憑，但當時該校是中國文革期間的「工農兵大學」，使這張文憑受到質疑。事實上，中國海外政治評論員高新去年初在《自由亞洲電台》專欄中指出，他翻閱中國官方文獻紀錄，發現1953年6月出生的習近平，只受過中國7年的正規教育，接著就歷經中國文化大革命時期而中斷學習。

在《品葱》網，「翻牆」的中國網友議論紛紛，有人認為，台灣清華大學才是真．北京那間改名正好、「同意，首都就該是平壤的樣子」、「聯名請願書變成拍馬屁書」、「沒志氣，馬屁拍不好」，還有人認為，「直接讓習近平在天壇登基稱帝，建紅色包子王朝，豈不美哉？」

請願網址

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