控「拜登一直在說謊」！ 班農：與中國勾結將全部曝光
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選倒數，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）和兒子杭特（Hunter Biden）「電郵門」連環爆，父子倆至今持續神隱；對此，前白宮首席策士班農（Steve Bannon）指出，拜登多年來一直在說謊，之後將全部曝光其與中國情報人員勾結的事情。
綜合媒體報導，班農20日接受《福斯商業新聞》專訪時說，拜登的競選團隊不讓拜登出面，「因為他們知道拜登無法面對這件事，他一直在說謊，他多年來一直在說謊，現在謊言被揭穿了，還有更多的事情將被曝光，非常非常多，關於中國情報線人（intelligence assets）、情報人員曾與他勾結，還有其他事情也將曝光，這是徹底的墮落和邪惡」。
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班農指出，拜登的相關資料已經被獨立執法機構驗證過，「將在20至48小時內曝光，將會全部曝光，拜登必須在週四的全球電視觀眾面前做出解釋」。
⚡️班农接受福克斯采访透露：— 喜馬拉雅國際工作站 （@GlobalHimalaya） October 20, 2020
在未来24-48小时内，更多 #拜登 与中共勾结的证据将爆出
尤其是关于中共情报线人（Chinese Communist intelligence assets）和情报人员的黑幕！
彻头彻尾的邪恶（total depravity）
这些都已经被独立的执法部门（independent law enforcement）验证过了 pic.twitter.com/iChni3n9y9