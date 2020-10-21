控「拜登一直在說謊」！ 班農：與中國勾結將全部曝光

美國民主黨總統候選人拜登（左）和次子杭特「電郵門」連環爆，前白宮首席策士班農指出，拜登多年來一直在說謊，之後將全部曝光其與中國情報人員勾結的事情。右為中國國家主席習近平。（路透資料照）

2020/10/21 22:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選倒數，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）和兒子杭特（Hunter Biden）「電郵門」連環爆，父子倆至今持續神隱；對此，前白宮首席策士班農（Steve Bannon）指出，拜登多年來一直在說謊，之後將全部曝光其與中國情報人員勾結的事情。

綜合媒體報導，班農20日接受《福斯商業新聞》專訪時說，拜登的競選團隊不讓拜登出面，「因為他們知道拜登無法面對這件事，他一直在說謊，他多年來一直在說謊，現在謊言被揭穿了，還有更多的事情將被曝光，非常非常多，關於中國情報線人（intelligence assets）、情報人員曾與他勾結，還有其他事情也將曝光，這是徹底的墮落和邪惡」。

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班農指出，拜登的相關資料已經被獨立執法機構驗證過，「將在20至48小時內曝光，將會全部曝光，拜登必須在週四的全球電視觀眾面前做出解釋」。

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