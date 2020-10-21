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    中國生育報告2020：人口陷入負增長 面臨「未富先老」難題

    中國恒大研究院於「中國生育報告2020」指出，中國未來將步入高齡化社會，「未富先老」等問題正接踵而來。（路透）

    中國恒大研究院於「中國生育報告2020」指出，中國未來將步入高齡化社會，「未富先老」等問題正接踵而來。（路透）

    2020/10/21 23:30

    〔即時新聞／綜合報導〕中國恒大研究院於10月13日發佈「中國生育報告2020」。報告指出，儘管中國人口已於去年突破14億大關，但由於國家政策與育兒成本上升，人口即將陷入負增長的局面，因此建議中國政府應立即採取開放的生育政策，否則中國於未來將面臨嚴重的「未富先老」問題。

    綜合中媒報導，報告中指出，由於房價、醫療、教育成本等費用快速攀升，中國出生率已連續兩年下滑，2019年中國出生率更只有10.48‰，為1949年以來新低，代表2016年開始實施的「全面二孩」政策效果已明顯消退。

    報告預計中國人口將在「十四五時期」（中國第十四個五年計畫，即2021年至2025年）陷入負增長，2050年左右開始中國人口總數將急劇萎縮，而2100年時中國人口預估不到8億人，屆時中國人口占全球比例將從目前的19%降至7%。

    2年後步入高齡化社會 中國面臨「未富先老」窘境

    報告還指出，2022年中國將步入高齡化社會（65歲以上人口比例佔總人口15％以上），2033年則變為超高齡化社會（65歲以上人口比例佔總人口20％以上），但美日韓等國家老年人口比例達12.6%時，人均GDP均在2.4萬美元（約合新台幣68萬8310元）以上，而中國人均GDP僅僅只有1萬美元（約合新台幣28萬6795元），因此中國正將面臨嚴重的未富先老問題。

    恒大研究院表示，人口數增長往往是盛世的一個重要標誌，例如唐朝的開元之治、清朝的康雍乾盛世等均為人口高峰時期，而國際上普遍看好印度的發展潛力，也是因為印度巨大的人口規模以及非常年輕的人口結構。因此恒大研究院在報告中，建議中國政府應立即鬆綁生育政策與採取鼓勵生育等措施。

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