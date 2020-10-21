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    南韓接種流感疫苗已9例死亡 KDCA：徹查但繼續施打

    南韓近來接二連三出現民眾在施打流感疫苗後身亡的個案，今日一口氣增加6死，1週內已9人身亡。（路透）

    南韓近來接二連三出現民眾在施打流感疫苗後身亡的個案，今日一口氣增加6死，1週內已9人身亡。（路透）

    2020/10/21 18:26

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓近來接二連三出現民眾在施打流感疫苗後身亡的個案，今（21）日一口氣增加6死，1週內已9人身亡。但南韓公衛機構表示，未發現這些個案的死因和流感疫苗之間有直接關係，全國將繼續施打流感疫苗。

    《韓聯社》報導， 南韓防疫對策本部（KDCA）本部長鄭恩京表示，該機構將對近來9起注射流感疫苗後死亡的個案進行徹底調查。她說，「我們尚未發現死因與疫苗之間有直接關聯，也沒有發現接種流感疫苗的不良反應與死因之間有關係。」

    鄭恩京表示，考量到並未有特定疫苗引起重大嚴重不良反應的通報，政府決定不停止流感疫苗的接種。

    在這9起死亡個案中，KDCA表示，有2例可能與過敏性休克有關，衛生部門正在對其中8例進行流行病學調查，包括驗屍。

    衛生部門先前已通報，濟州68歲和大邱78歲男子在接種疫苗後死亡，京畿道光明市和高陽市也有2死。週二，全羅北道高敞郡77歲女子和大田市82歲男子在週一施打疫苗後隔天身亡。上週五，仁川17歲少年在接種疫苗2天後死亡。

    根據南韓政府統計，迄今有836萬人接種流感疫苗。儘管尚未確認與流感疫苗是否有關係，但目前已有431人在接種後出現不良反應，其中111例局部不良反應，119例有過敏跡象，93例出現發燒。

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