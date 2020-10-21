美防長嗆中俄盟國少 趙立堅：把中國當對手是嚴重誤判

2020/10/21 18:12

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部長艾斯培（Mark Esper）週二在華盛頓智庫大西洋理事會指出，中國和俄羅斯的盟國加起來不到10個，無法匹敵美國與全球盟友的力量；中國外交部發言人趙立堅今（21日）回應，把中國當對手是嚴重戰略誤判。

根據《美國之音》報導，艾斯培抨擊中國在南海進行島礁軍事化，以及俄羅斯併吞克里米亞、入侵烏克蘭的行動，證明他們意圖破壞其他國家的自治權力，有損北約和其他國家的凝聚力。他認為，美國全球的盟友力量強大，反觀中國與俄羅斯，盟國加起來不到10個。

根據中國《環球時報》報導，中國外交部發言人趙立堅今天主持例行記者會，針對艾斯培的觀點做出回應，他指稱，中國的對美政策具有高度穩定與連續性，呼籲美方人員「摒棄陳舊過時的冷戰思維與零和博弈觀念」，用客觀理性的態度看待美中關係、美俄關係，讓雙邊互動回到「正確軌道」。

趙立堅強調，「美方尋求將中國打造成對手是嚴重的戰略誤判」，他宣稱，此舉不但無助於雙方互信，也不利於維護地區和世界的和平與穩定，更是把美方自身的戰略資源「投入到錯誤的方向」，趙立堅說：「我們多次說過，中國從來無意挑戰或者取代誰，我們最關心的是提高本國人民的福祉，最重視的是實現中華民族的複興。」

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